Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Таблица
Результаты
Новости
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Статьи
История
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига чемпионов 2026/2027
Команды
Лига чемпионов 2026-2027 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Лион
€ 313,10 млн
2
Фенербахче
€ 315,50 млн
3
Црвена Звезда
€ 139,43 млн
4
Кайрат
€ 11,05 млн
5
Олимпиакос
€ 193,75 млн
6
Спарта
€ 92,65 млн
7
Динамо Загреб
€ 72,95 млн
8
Буде-Глимт
€ 84,03 млн
9
Штурм
€ 54,50 млн
10
Арарат-Армения
€ 6,05 млн
11
Целе
€ 10,35 млн
12
МЛ Витебск
€ 13,73 млн
13
Слован
€ 29,10 млн
14
Лех
€ 44 млн
15
Юнион СЖ
€ 139,75 млн
16
Хапоэль БШ
€ 19,35 млн
17
Левски
€ 30,95 млн
18
Сабах
€ 13,70 млн
19
Рига
€ 9,13 млн
20
Вардар
€ 3,98 млн
21
Омония
€ 20,80 млн
22
НЕК
€ 45,35 млн
23
Тун
€ 18,78 млн
24
Борац
€ 3,75 млн
25
Хартс
€ 28,55 млн
26
Шэмрок Роверс
€ 4,95 млн
27
Университатя
€ 36,20 млн
28
КуПС
€ 5,75 млн
29
Линкольн
€ 2,24 млн
30
КИ Клаксвик
€ 2,85 млн
31
Орхус
€ 32,95 млн
32
Петрокуб
€ 3,58 млн
33
Гурник
€ 18,45 млн
34
Дрита
€ 8,18 млн
35
Ларн
€ 2,45 млн
36
Сутьеска
€ 3,40 млн
37
Викингур
€ 3,89 млн
38
Иберия 1999
€ 5,13 млн
39
ТНС
€ 900 тыс
40
Эгнатия
€ 8,50 млн
41
Интер
€ 300 тыс
42
Дьер
€ 12,85 млн
43
Мьеллбю
€ 9,45 млн
44
Флора
€ 1,93 млн
45
Кауно Жальгирис
€ 7,25 млн
46
Тре Фиори
€ 325 тыс
47
Атерт Биссен
€ 850 тыс
48
Флориана
€ 5,03 млн
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+