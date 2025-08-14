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Фареры. Премьер-лига
Команды
КИ Клаксвик
€ 2 млн
КИ Клаксвик
Клаксвик
Фареры. Премьер-лига
Сайт:
http://https://ki.fo/
Тренер:
Магне Хосет
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«КИ Клаксвик» – «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Трансляция
«Неман» – «КИ Клаксвик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
2025.08.14 19:50
Трансляция
«КИ Клаксвик» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
2025.08.05 20:35
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Фарерский «Клаксвик» сенсационно победил «Мольде» в ЛЧ – ранее команда прошла «Ференцварош» и чемпиона Швеции
2023.08.09 00:20
Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»
2023.08.02 23:15
2
Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов
2023.07.24 22:22
7
Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»
2023.07.21 11:56
13
Рабинер сравнил Черчесова с Фергюсоном после сенсационного вылета из Лиги чемпионов
2023.07.19 22:31
1
Черчесов ответил на вопрос об отставке после сенсационного вылета из Лиги чемпионов
2023.07.19 22:19
1
Уткин прокомментировал сенсационный вылет Черчесова из Лиги чемпионов
2023.07.19 21:44
Черчесов вылетел от команды, которая дешевле «Ференцвароша» в 20 раз
2023.07.19 21:10
10
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова вылетел от клуба с Фарер – 0:3
2023.07.19 20:55
11
«Ференцварош» Черчесова не смог забить клубу с Фарерских островов в квалификации ЛЧ
2023.07.11 23:43
3
Черчесов оценил первого соперника «Ференцвароша» по квалификации Лиги чемпионов
2023.06.21 09:20
Фарерский клуб предложил за Роналду 20 лучших овец
2022.07.29 16:00
7
Россиянин Хайкин отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов
2022.07.06 22:15
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