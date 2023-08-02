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    • Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»

    Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»

    «КИ Клаксвик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    Команда с Фарерских островов выбила чемпиона Швеции – «Хэкен», победив в серии послематчевых пенальти.

    В прошлом раунде «Клаксвик» обыграл «Ференцварош». Станислава Черчесова отправили после этого поражения в отставку.

    В 3-м раунде отбора ЛЧ «Клаксвик» сыграет с «Мольде».

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2023 23:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 3 августа, 07:17

      ну всё, сейчас Космос стрелку на разборку боссам Френцвароша забъет

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      Рейтинг: +1125

      k611 3 августа, 06:59

      Похвально.

      0
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 2 августа, 23:26

      Молодцы.Теперь как минимум обеспечили себе групповой этап Лиги Конференций.

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