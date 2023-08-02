Фарерский «Клаксвик» выбил из ЛЧ чемпиона Швеции – в прошлом раунде команда прошла «Ференцварош»

«КИ Клаксвик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Команда с Фарерских островов выбила чемпиона Швеции – «Хэкен», победив в серии послематчевых пенальти.

В прошлом раунде «Клаксвик» обыграл «Ференцварош». Станислава Черчесова отправили после этого поражения в отставку.

В 3-м раунде отбора ЛЧ «Клаксвик» сыграет с «Мольде».

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