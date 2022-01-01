Фареры. Премьер-лига 2026, 18 тур
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 19 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 20 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 21 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 22 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 23 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 24 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 25 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 26 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 27 тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался