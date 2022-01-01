Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фареры. Премьер-лига 2026 – расписание матчей

Фареры. Премьер-лига 2026, 18 тур Таблица
9 августа, 17:00
Викингур
- : -
Б68 Тофтир
Не начался
10 августа, 20:30
КИ Клаксвик
- : -
ХБ Торсхавн
Не начался
Реклама 18+
П1
1.57
Х
4.4
П2
4.6
СТАВКА
10 августа, 21:00
Рунавик
- : -
Скала
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 19 тур Таблица
16 августа, 17:00
ХБ Торсхавн
- : -
Б68 Тофтир
Не начался
16 августа, 17:00
Рунавик
- : -
ЭБ/Стреймур
Не начался
16 августа, 19:15
Вестур
- : -
Б36 Торсхавн
Не начался
16 августа, 19:15
Аргир
- : -
КИ Клаксвик
Не начался
16 августа, 20:30
Скала
- : -
Викингур
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 20 тур Таблица
21 августа, 20:30
Викингур
- : -
Б36 Торсхавн
Не начался
23 августа, 17:00
ЭБ/Стреймур
- : -
Аргир
Не начался
23 августа, 17:00
КИ Клаксвик
- : -
Рунавик
Не начался
23 августа, 17:00
ХБ Торсхавн
- : -
Вестур
Не начался
23 августа, 19:15
Б68 Тофтир
- : -
Скала
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 21 тур Таблица
28 августа, 20:30
Викингур
- : -
ХБ Торсхавн
Не начался
30 августа, 17:00
Б36 Торсхавн
- : -
Б68 Тофтир
Не начался
30 августа, 17:00
КИ Клаксвик
- : -
ЭБ/Стреймур
Не начался
30 августа, 17:00
Рунавик
- : -
Аргир
Не начался
30 августа, 19:15
Скала
- : -
Вестур
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 22 тур Таблица
11 сентября, 20:30
Аргир
- : -
Б68 Тофтир
Не начался
13 сентября, 17:00
ЭБ/Стреймур
- : -
Б36 Торсхавн
Не начался
13 сентября, 19:15
Вестур
- : -
КИ Клаксвик
Не начался
13 сентября, 19:15
Рунавик
- : -
Викингур
Не начался
13 сентября, 20:30
Скала
- : -
ХБ Торсхавн
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 23 тур Таблица
18 сентября, 20:30
Б36 Торсхавн
- : -
Рунавик
Не начался
18 сентября, 20:30
КИ Клаксвик
- : -
Скала
Не начался
19 сентября, 17:30
ХБ Торсхавн
- : -
Аргир
Не начался
19 сентября, 17:30
Б68 Тофтир
- : -
ЭБ/Стреймур
Не начался
19 сентября, 17:30
Викингур
- : -
Вестур
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 24 тур Таблица
10 октября, 20:30
Вестур
- : -
ЭБ/Стреймур
Не начался
11 октября, 17:00
ХБ Торсхавн
- : -
КИ Клаксвик
Не начался
11 октября, 17:00
Скала
- : -
Рунавик
Не начался
11 октября, 19:15
Аргир
- : -
Б36 Торсхавн
Не начался
11 октября, 19:15
Б68 Тофтир
- : -
Викингур
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 25 тур Таблица
18 октября, 17:00
Рунавик
- : -
Вестур
Не начался
18 октября, 17:00
ЭБ/Стреймур
- : -
ХБ Торсхавн
Не начался
18 октября, 17:00
КИ Клаксвик
- : -
Б68 Тофтир
Не начался
18 октября, 17:00
Б36 Торсхавн
- : -
Скала
Не начался
18 октября, 19:15
Викингур
- : -
Аргир
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 26 тур Таблица
25 октября, 18:00
Вестур
- : -
Б68 Тофтир
Не начался
25 октября, 18:00
Б36 Торсхавн
- : -
КИ Клаксвик
Не начался
25 октября, 18:00
Викингур
- : -
ЭБ/Стреймур
Не начался
25 октября, 20:15
Скала
- : -
Аргир
Не начался
25 октября, 22:00
Рунавик
- : -
ХБ Торсхавн
Не начался
Фареры. Премьер-лига 2026, 27 тур Таблица
31 октября, 18:00
КИ Клаксвик
- : -
Викингур
Не начался
31 октября, 18:00
Аргир
- : -
Вестур
Не начался
31 октября, 18:00
ХБ Торсхавн
- : -
Б36 Торсхавн
Не начался
31 октября, 18:00
ЭБ/Стреймур
- : -
Скала
Не начался
31 октября, 18:00
Б68 Тофтир
- : -
Рунавик
Не начался
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча