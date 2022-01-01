Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Фареры. Премьер-лига 2026

Фареры. Премьер-лига 2026, 18 тур Таблица
Вчера, 20:30
Вестур
3 : 2
ЭБ/Стреймур
Завершен
28 июля, 21:00
Б36 Торсхавн
1 : 0
Аргир
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 17 тур Таблица
3 августа, 20:30
ХБ Торсхавн
3 : 1
Рунавик
Завершен
2 августа, 19:15
Б68 Тофтир
2 : 1
Вестур
Завершен
2 августа, 17:00
Аргир
3 : 2
Скала
Завершен
2 августа, 17:00
ЭБ/Стреймур
1 : 2
Викингур
Завершен
2 августа, 17:00
КИ Клаксвик
2 : 0
Б36 Торсхавн
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 16 тур Таблица
5 июля, 17:00
Вестур
1 : 4
ХБ Торсхавн
Завершен
4 июля, 20:30
Скала
1 : 0
Б68 Тофтир
Завершен
4 июля, 16:30
Б36 Торсхавн
0 : 2
Викингур
Завершен
4 июля, 19:15
Аргир
1 : 2
ЭБ/Стреймур
Завершен
3 июля, 21:00
Рунавик
0 : 0
КИ Клаксвик
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 15 тур Таблица
29 июня, 20:30
ХБ Торсхавн
4 : 1
Скала
Завершен
29 июня, 20:30
Викингур
3 : 3
Рунавик
Завершен
29 июня, 20:30
Б68 Тофтир
0 : 1
Аргир
Завершен
28 июня, 17:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Вестур
Завершен
28 июня, 17:00
ЭБ/Стреймур
2 : 2
Б36 Торсхавн
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 14 тур Таблица
21 июня, 17:00
Вестур
2 : 0
Аргир
Завершен
21 июня, 17:00
Б36 Торсхавн
0 : 3
ХБ Торсхавн
Завершен
20 июня, 21:00
Рунавик
1 : 0
Б68 Тофтир
Завершен
20 июня, 20:30
ЭБ/Стреймур
1 : 1
Скала
Завершен
19 июня, 20:30
Викингур
2 : 2
КИ Клаксвик
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 13 тур Таблица
14 июня, 17:00
Скала
1 : 4
КИ Клаксвик
Завершен
14 июня, 19:15
Аргир
3 : 1
ХБ Торсхавн
Завершен
14 июня, 17:00
ЭБ/Стреймур
2 : 0
Б68 Тофтир
Завершен
13 июня, 17:00
Вестур
2 : 3
Викингур
Завершен
13 июня, 21:00
Рунавик
3 : 0
Б36 Торсхавн
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 12 тур Таблица
30 мая, 21:00
Б68 Тофтир
4 : 4
Б36 Торсхавн
Завершен
30 мая, 21:00
Аргир
3 : 2
Рунавик
Завершен
30 мая, 17:00
ХБ Торсхавн
0 : 0
Викингур
Завершен
30 мая, 21:00
КИ Клаксвик
2 : 1
ЭБ/Стреймур
Завершен
29 мая, 20:30
Скала
2 : 1
Вестур
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 11 тур Таблица
26 мая, 20:30
Б68 Тофтир
0 : 1
ХБ Торсхавн
Завершен
25 мая, 17:00
ЭБ/Стреймур
0 : 1
Рунавик
Завершен
25 мая, 17:00
Викингур
2 : 1
Скала
Завершен
25 мая, 17:00
КИ Клаксвик
2 : 1
Аргир
Завершен
25 мая, 20:00
Б36 Торсхавн
1 : 0
Вестур
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 10 тур Таблица
18 мая, 20:30
Аргир
2 : 3
Викингур
Завершен
18 мая, 20:30
ХБ Торсхавн
3 : 4
ЭБ/Стреймур
Завершен
17 мая, 17:00
Скала
1 : 2
Б36 Торсхавн
Завершен
17 мая, 19:15
Вестур
1 : 6
Рунавик
Завершен
17 мая, 19:15
Б68 Тофтир
1 : 4
КИ Клаксвик
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 9 тур Таблица
10 мая, 19:15
Вестур
0 : 2
Б68 Тофтир
Завершен
10 мая, 19:15
Скала
1 : 0
Аргир
Завершен
10 мая, 17:00
ЭБ/Стреймур
1 : 1
Викингур
Завершен
9 мая, 19:00
Б36 Торсхавн
1 : 1
КИ Клаксвик
Завершен
8 мая, 20:30
Рунавик
2 : 1
ХБ Торсхавн
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 8 тур Таблица
4 мая, 20:30
Викингур
0 : 0
Вестур
Завершен
4 мая, 20:30
Б36 Торсхавн
2 : 0
Рунавик
Завершен
3 мая, 17:00
ХБ Торсхавн
1 : 1
Аргир
Завершен
3 мая, 19:15
Б68 Тофтир
1 : 1
ЭБ/Стреймур
Завершен
3 мая, 17:00
КИ Клаксвик
0 : 0
Скала
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 7 тур Таблица
26 апреля, 17:00
Аргир
1 : 4
Б36 Торсхавн
Завершен
26 апреля, 17:00
ЭБ/Стреймур
0 : 2
Вестур
Завершен
26 апреля, 17:00
Викингур
2 : 2
Б68 Тофтир
Завершен
26 апреля, 19:15
ХБ Торсхавн
0 : 2
КИ Клаксвик
Завершен
26 апреля, 17:00
Скала
3 : 3
Рунавик
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 6 тур Таблица
20 апреля, 20:30
Рунавик
1 : 0
ЭБ/Стреймур
Завершен
20 апреля, 20:30
Аргир
1 : 1
КИ Клаксвик
Завершен
20 апреля, 20:30
Вестур
0 : 1
Б36 Торсхавн
Завершен
20 апреля, 20:30
Скала
0 : 0
Викингур
Завершен
19 апреля, 19:15
Б68 Тофтир
3 : 1
ХБ Торсхавн
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 5 тур Таблица
12 апреля, 17:00
ЭБ/Стреймур
1 : 2
ХБ Торсхавн
Завершен
12 апреля, 17:00
Викингур
4 : 0
Аргир
Завершен
12 апреля, 17:00
Рунавик
2 : 0
Вестур
Завершен
11 апреля, 19:00
Б36 Торсхавн
0 : 0
Скала
Завершен
11 апреля, 20:30
КИ Клаксвик
6 : 1
Б68 Тофтир
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 4 тур Таблица
6 апреля, 19:15
Скала
1 : 2
ЭБ/Стреймур
Завершен
6 апреля, 17:00
КИ Клаксвик
1 : 0
Викингур
Завершен
6 апреля, 20:00
ХБ Торсхавн
2 : 2
Б36 Торсхавн
Завершен
6 апреля, 17:00
Аргир
2 : 0
Вестур
Завершен
4 апреля, 20:30
Б68 Тофтир
1 : 2
Рунавик
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 3 тур Таблица
1 апреля, 21:00
Викингур
2 : 1
ХБ Торсхавн
Завершен
21 марта, 20:00
Б36 Торсхавн
6 : 0
Б68 Тофтир
Завершен
21 марта, 21:30
Рунавик
2 : 1
Аргир
Завершен
21 марта, 21:00
Вестур
1 : 0
Скала
Завершен
20 марта, 21:30
ЭБ/Стреймур
0 : 0
КИ Клаксвик
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 2 тур Таблица
15 марта, 18:00
ХБ Торсхавн
2 : 0
Вестур
Завершен
15 марта, 18:00
КИ Клаксвик
1 : 1
Рунавик
Завершен
15 марта, 18:00
ЭБ/Стреймур
0 : 3
Аргир
Завершен
15 марта, 20:15
Б68 Тофтир
2 : 1
Скала
Завершен
13 марта, 21:30
Викингур
0 : 0
Б36 Торсхавн
Завершен
Фареры. Премьер-лига 2026, 1 тур Таблица
8 марта, 18:00
Вестур
1 : 5
КИ Клаксвик
Завершен
8 марта, 18:00
Рунавик
1 : 0
Викингур
Завершен
8 марта, 18:00
Б36 Торсхавн
2 : 1
ЭБ/Стреймур
Завершен
8 марта, 20:15
Скала
1 : 2
ХБ Торсхавн
Завершен
7 марта, 19:45
Аргир
2 : 0
Б68 Тофтир
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча