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Рунавик
€ 1,18 млн
Рунавик
Рунавик
Фареры. Премьер-лига
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Трансляция
«Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Рунавик» – «Лугано»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Лугано» – «Рунавик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Лугано» – «Рунавик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
2025.07.17 22:44
1
Прогноз на точный счeт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:21
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