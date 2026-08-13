13.08.2026, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Составы команд
Рунавик
Рунавик
4-4-1-2
4
3
Давидсен
12
17
Беньяминсен
11
6
2
29
Йонсен
33
Пшибыльски
13
16
Кнудсен
2-1-3-2-2
16
фон Бальмус
17
Маи
18
Бишсель
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
11
Штеффен
21
Чиминьяни
91
Беренс
24
11
5
5
11
33
Пшибыльски
9
9
33
Пшибыльски
28
28
10
Ольсен
10
Ольсен
27
46
Дзанотти
46
Дзанотти
27
24
30
Монкада
30
Монкада
24
11
Штеффен
14
14
11
Штеффен
Остались в запасе
Рунавик
Лугано
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Рунавик - Лугано
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
393
601
Сейвы
8
2
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рунавик» против «Лугано», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»