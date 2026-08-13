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  • «Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 18:56
Рунавик
13.08.2026, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Лугано
61' M. Lindh
66' Я. Чиминьяни 79' К. Беренс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рунавик
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
12
F. Drinic
ЦЗ
17
Янн Беньяминсен
ПЗ
11
M. Lindh
ЦП
29
Эмиль Йонсен
ЦП
6
Beinir Nolsøe
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
16
Петур Кнудсен
(К) ЦФ
13
Tom Amos
ЦФ
Лугано
16
Давид фон Бальмус
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К) ПВ
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Рунавик
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
5
Alex Freyr Elísson
ЦП
9
T. Hestad
ЦП
28
Markus Danielsen
ЦФ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
Лугано
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
30
Дерек Монкада
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
4-4-1-2
4
3
Давидсен
12
17
Беньяминсен
11
6
2
29
Йонсен
33
Пшибыльски
13
16
Кнудсен
2-1-3-2-2
16
фон Бальмус
17
Маи
18
Бишсель
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
11
Штеффен
21
Чиминьяни
91
Беренс
24
11
5
5
11
33
Пшибыльски
9
9
33
Пшибыльски
28
28
10
Ольсен
10
Ольсен
27
46
Дзанотти
46
Дзанотти
27
24
30
Монкада
30
Монкада
24
11
Штеффен
14
14
11
Штеффен
Остались в запасе
Рунавик
Лугано
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Рунавик - Лугано
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
393
601
Сейвы
8
2
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рунавик» против «Лугано», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рунавик» – «Лугано»

«Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Лугано Рунавик
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