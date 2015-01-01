Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
6
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
17
7
3
54
28
26
58
27
14
10
3
51
22
29
52
27
13
6
8
47
35
12
45
27
10
13
4
38
28
10
43
27
11
9
7
41
36
5
42
27
6
10
11
32
43
-11
28
27
7
7
13
30
41
-11
28
27
8
4
15
34
47
-13
28
27
6
5
16
23
44
-21
23
27
5
5
17
27
53
-26
20
Команда
1
3
4
7
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
11
3
0
26
7
19
36
14
6
5
3
21
12
9
23
14
5
8
1
23
16
7
23
13
6
2
5
24
22
2
20
13
5
4
4
22
18
4
19
13
5
4
4
18
16
2
19
14
4
5
5
18
21
-3
17
14
3
4
7
12
18
-6
13
13
4
1
8
14
27
-13
13
13
3
2
8
17
25
-8
11
Команда
4
5
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
5
0
30
10
20
29
14
8
2
4
25
17
8
26
14
6
5
3
23
20
3
23
13
6
4
3
28
21
7
22
13
5
5
3
15
12
3
20
13
4
3
6
18
23
-5
15
13
2
5
6
14
22
-8
11
14
2
4
8
9
17
-8
10
14
2
3
9
10
28
-18
9
14
2
2
10
10
25
-15
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире