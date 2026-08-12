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«Рунавик» — «Лугано»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:01
Рунавик - Лугано
13 авг. 2026, четверг 20:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Лугано» с форой (-1,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Рунавиком» и «Лугано» пройдет 13 августа в Рунавике на стадионе «Вид Дьюпюмирар». Хозяева с Фарерских островов подходят к игре после поражения в первом матче (0-2) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей на своем поле. Гости из Швейцарии, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они выиграли шесть последних матчей подряд и забивают в 23 встречах кряду. Сможет ли фарерский клуб использовать фактор родных трибун и преподнести сенсацию, или швейцарский гранд продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Рунавика» говорит их впечатляющая домашняя статистика. Фарерский клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака хозяев стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола, а в последнем туре чемпионата Фарерских островов разгромили «ИФ Скала» (4-0). Однако защита «Рунавика» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В первом матче «Рунавик» уступил 0-2, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. Дома фарерцы способны на большее, но для отыгрыша дефицита им необходимо забивать минимум два гола, что против такой защиты, как у «Лугано», выглядит крайне сложной задачей.

«Лугано» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в феноменальной форме. Швейцарский клуб выиграл шесть последних матчей подряд, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 3,60 гола за матч и забивают в 23 последних встречах. В первом матче «Лугано» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-0), не позволив «Рунавику» создать серьезных моментов. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола. В чемпионате Швейцарии команда также на ходу: разгром «Цюриха» (5-0) и победа над «Грассхоппером» (4-1) подтверждают их статус. Разница в классе между швейцарским клубом и фарерским очевидна, и «Лугано» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Лугано». Швейцарский клуб имеет преимущество в классе, форме и психологии, а также комфортное преимущество после первого матча. «Рунавик» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая оборона против мощнейшей атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Лугано» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Лугано» одержал победу на своем поле со счетом 2-0, что дает швейцарскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Лугано» впечатляет: шесть побед подряд, 23 матча с голами и 0,60 пропущенных гола за игру. «Рунавик» дома стабилен (11 из 13 матчей без поражений), но их защита уязвима (пропускают в шести из восьми последних матчей). Учитывая разницу в классе и преимущество швейцарцев в два мяча, фарерскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить, однако их домашняя статистика дает надежду на гол престижа.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
2 : 0
06.08.2026
Рунавик
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Рунавик
2 : 2
13.08.2026
Лугано
Лига конференций, 3 раунд
Рунавик
2 : 2
13.08.2026
Лугано
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
2 : 0
06.08.2026
Рунавик

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рунавик
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
12
F. Drinic
ЦЗ
17
Янн Беньяминсен
ПЗ
11
M. Lindh
ЦП
29
Эмиль Йонсен
ЦП
6
Beinir Nolsøe
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
16
Петур Кнудсен
(К) ЦФ
13
Tom Amos
ЦФ
Лугано
16
Давид фон Бальмус
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
(К) ПВ
24
Elias Pihlstrom
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Рунавик
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
5
Alex Freyr Elísson
ЦП
9
T. Hestad
ЦП
28
Markus Danielsen
ЦФ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
Лугано
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
30
Дерек Монкада
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
4-4-1-2
4
3
Давидсен
12
17
Беньяминсен
11
6
2
29
Йонсен
33
Пшибыльски
13
16
Кнудсен
2-1-3-2-2
16
фон Бальмус
17
Маи
18
Бишсель
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
27
11
Штеффен
21
Чиминьяни
91
Беренс
24
11
5
5
11
33
Пшибыльски
9
9
33
Пшибыльски
28
28
10
Ольсен
10
Ольсен
27
46
Дзанотти
46
Дзанотти
27
24
30
Монкада
30
Монкада
24
11
Штеффен
14
14
11
Штеффен
Остались в запасе
Рунавик
Лугано
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
D. Danielsen
ВР
1
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Jóel Tróndargjógv
ЦЗ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
39
Cheikh Ndiaye
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
4
Damian Kelvin
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
23
Gjan Ajdin
ЦП
22
Beckham Castro
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лугано» с форой (-1,5). Швейцарский клуб находится в феноменальной форме (шесть побед подряд, 23 матча с голами), демонстрирует надежную защиту (0,60 пропущенных гола за игру) и уже переиграл «Рунавик» в первом матче (2-0). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в обороне (1,60 пропущенных гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Лугано» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Лугано» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Рунавиком» и «Лугано» состоится 13 августа 2026 года в Рунавике на стадионе «Вид Дьюпюмирар» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Рунавик» – «Лугано»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.80
Победа «Лугано» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Лугано Рунавик
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