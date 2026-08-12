Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Рунавиком» и «Лугано» пройдет 13 августа в Рунавике на стадионе «Вид Дьюпюмирар». Хозяева с Фарерских островов подходят к игре после поражения в первом матче (0-2) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их домашняя форма внушает уважение – они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей на своем поле. Гости из Швейцарии, напротив, находятся в феноменальном состоянии: они выиграли шесть последних матчей подряд и забивают в 23 встречах кряду. Сможет ли фарерский клуб использовать фактор родных трибун и преподнести сенсацию, или швейцарский гранд продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Рунавика» говорит их впечатляющая домашняя статистика. Фарерский клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака хозяев стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола, а в последнем туре чемпионата Фарерских островов разгромили «ИФ Скала» (4-0). Однако защита «Рунавика» вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В первом матче «Рунавик» уступил 0-2, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды значительно скромнее. Дома фарерцы способны на большее, но для отыгрыша дефицита им необходимо забивать минимум два гола, что против такой защиты, как у «Лугано», выглядит крайне сложной задачей.

«Лугано» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в феноменальной форме. Швейцарский клуб выиграл шесть последних матчей подряд, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 3,60 гола за матч и забивают в 23 последних встречах. В первом матче «Лугано» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-0), не позволив «Рунавику» создать серьезных моментов. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола. В чемпионате Швейцарии команда также на ходу: разгром «Цюриха» (5-0) и победа над «Грассхоппером» (4-1) подтверждают их статус. Разница в классе между швейцарским клубом и фарерским очевидна, и «Лугано» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Лугано». Швейцарский клуб имеет преимущество в классе, форме и психологии, а также комфортное преимущество после первого матча. «Рунавик» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая оборона против мощнейшей атаки соперника – это серьезный риск. Ожидается, что «Лугано» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Лугано» одержал победу на своем поле со счетом 2-0, что дает швейцарскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Лугано» впечатляет: шесть побед подряд, 23 матча с голами и 0,60 пропущенных гола за игру. «Рунавик» дома стабилен (11 из 13 матчей без поражений), но их защита уязвима (пропускают в шести из восьми последних матчей). Учитывая разницу в классе и преимущество швейцарцев в два мяча, фарерскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить, однако их домашняя статистика дает надежду на гол престижа.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лугано» с форой (-1,5). Швейцарский клуб находится в феноменальной форме (шесть побед подряд, 23 матча с голами), демонстрирует надежную защиту (0,60 пропущенных гола за игру) и уже переиграл «Рунавик» в первом матче (2-0). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в обороне (1,60 пропущенных гола за игру) и уступают в классе. Ожидаем, что «Лугано» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Лугано» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Рунавиком» и «Лугано» состоится 13 августа 2026 года в Рунавике на стадионе «Вид Дьюпюмирар» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.