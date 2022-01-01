Турнирная таблица Фареры. Премьер-лига 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
6
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
7
1
33
12
21
34
17
10
4
3
31
19
12
34
18
8
6
4
28
22
6
30
17
7
8
2
26
17
9
29
17
8
3
6
31
24
7
27
18
7
2
9
25
28
-3
23
18
4
5
9
21
28
-7
17
18
5
1
12
16
34
-18
16
17
4
3
10
19
36
-17
15
17
3
5
9
17
27
-10
14
Команда
1
4
5
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
12
2
10
22
8
5
2
1
14
5
9
17
9
5
2
2
13
7
6
17
9
5
1
3
18
15
3
16
8
3
5
0
15
9
6
14
8
3
3
2
15
11
4
12
9
3
2
4
14
16
-2
11
9
3
2
4
11
14
-3
11
9
3
0
6
11
23
-12
9
10
1
4
5
8
14
-6
7
Команда
3
5
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
4
5
0
19
7
12
17
9
5
0
4
16
13
3
15
9
4
3
2
11
8
3
15
9
3
4
2
15
15
0
13
9
3
3
3
19
17
2
12
8
3
1
4
13
14
-1
10
9
2
1
6
7
13
-6
7
9
2
1
6
5
11
-6
7
8
1
1
6
5
20
-15
4
8
0
3
5
6
13
-7
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире