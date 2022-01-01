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Турнирная таблица Фареры. Премьер-лига 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
КИ Клаксвик
2
Рунавик
3
Б36 Торсхавн
4
Викингур
5
ХБ Торсхавн
6
Аргир
7
ЭБ/Стреймур
8
Вестур
9
Б68 Тофтир
10
Скала
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
7
1
33
12
21
34
17
10
4
3
31
19
12
34
18
8
6
4
28
22
6
30
17
7
8
2
26
17
9
29
17
8
3
6
31
24
7
27
18
7
2
9
25
28
-3
23
18
4
5
9
21
28
-7
17
18
5
1
12
16
34
-18
16
17
4
3
10
19
36
-17
15
17
3
5
9
17
27
-10
14
Команда
1
Рунавик
2
КИ Клаксвик
3
Б36 Торсхавн
4
Аргир
5
Викингур
6
ХБ Торсхавн
7
Б68 Тофтир
8
Скала
9
Вестур
10
ЭБ/Стреймур
И
В
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П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
12
2
10
22
8
5
2
1
14
5
9
17
9
5
2
2
13
7
6
17
9
5
1
3
18
15
3
16
8
3
5
0
15
9
6
14
8
3
3
2
15
11
4
12
9
3
2
4
14
16
-2
11
9
3
2
4
11
14
-3
11
9
3
0
6
11
23
-12
9
10
1
4
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8
14
-6
7
Команда
1
КИ Клаксвик
2
ХБ Торсхавн
3
Викингур
4
Б36 Торсхавн
5
Рунавик
6
ЭБ/Стреймур
7
Аргир
8
Вестур
9
Б68 Тофтир
10
Скала
И
В
Н
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ЗМ
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РМ
О
Последние
9
4
5
0
19
7
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17
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16
13
3
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-1
10
9
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7
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7
9
2
1
6
5
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-6
7
8
1
1
6
5
20
-15
4
8
0
3
5
6
13
-7
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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