Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова вылетел от клуба с Фарер – 0:3

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова уступил фарерскому клубу «Клаксвик» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3. Все голы случились до перерыва.

Как и в прошлом сезоне, клуб из Будапешта не вышел в группу Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й раунд

Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Фредериксберг, 8 (с пенальти); 0:2 – Фредериксберг, 32; 0:3 – Касси, 45+1.

Первый матч: 0:0.

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