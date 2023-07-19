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    • Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова вылетел от клуба с Фарер – 0:3

    Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова вылетел от клуба с Фарер – 0:3

    «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова уступил фарерскому клубу «Клаксвик» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3. Все голы случились до перерыва.

    Как и в прошлом сезоне, клуб из Будапешта не вышел в группу Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 1-й раунд

    Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Фредериксберг, 8 (с пенальти); 0:2 – Фредериксберг, 32; 0:3 – Касси, 45+1.

    Первый матч: 0:0.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +4362

      mutabor0992 22 минуты назад

      Вот это чабану по усам надавали!!!Как же так?Ведь он гигант тактики и король сРатегии.

      0
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      Рейтинг: +1645

      koli4ka 31 минуту назад

      пора неудачнику чабану возвращаться к своим баранам...таких проФФесионалоФ не прошли,у мадьяр теперь трёхдневный траур,гарантийно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11720

      alex1951 33 минуты назад

      ,,Бенефис,, отары Чабана....Без слов..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20996

      Cleaner 52 минуты назад

      Стас, ну как так???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      бушель кукурузы > Cleaner 38 минут назад

      Ну как то вот так )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3620

      FRZZ 59 минут назад

      Что-то не получается у команды Черчесова в ЛЧ. В прошлом году вылетела от Азербайджанского Карабаха, в этом от Фарреров.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      бушель кукурузы 1 час назад

      Физрук ? Чабан ? Вспомним ЧЕ 20 )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +21748

      derrik2000 1 час назад

      "Узнаю! Узнаю брата Колю!" (с))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101993

      zigbert 1 час назад

      Вроде бы было преимущество. Владели инициативой но сработали контратаки Клаксвика. Третий гол вообще курьезный. Команда суммарной стоимостью игроков 3 млн. евро сотворила сенсацию.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +15008

      R_a_i_n 1 час назад

      Как это по Стасовски...

      5
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      Рейтинг: +20996

      Cleaner > R_a_i_n 50 минут назад

      По Спартаковски Вы хотели сказать...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15008

      R_a_i_n > R_a_i_n 48 минут назад

      По Стасовски, я хотел сказать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      бушель кукурузы > R_a_i_n 37 минут назад

      Стасовски Спартаковски ? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20996

      Cleaner > R_a_i_n 30 минут назад

      А прозвучало - по Спартаковски!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +4362

      mutabor0992 > R_a_i_n 20 минут назад

      Ты ситуацию с лядством не путай болезный.

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      Рейтинг: +15008

      R_a_i_n > R_a_i_n 12 минут назад

      Болезный ты появился на свет, когда кто-то ситуацию с лядством попутал.

      1
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      Рейтинг: +15008

      R_a_i_n > R_a_i_n 11 минут назад

      Ты рефлексы у доктора проверь на всякий случай...

      0
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      Рейтинг: +15008

      R_a_i_n > R_a_i_n 12 минут назад

      Болезный ты появился на свет, когда кто-то ситуацию с лядством попутал.

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      Рейтинг: +998

      k611 1 час назад

      Недооценили соперника и поплатились

      3
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