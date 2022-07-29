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    Фарерский клуб предложил за Роналду 20 лучших овец

    «КИ Клаксвик» в шуточной форме отреагировал на желание нападающего Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед».

    Фарерский клуб в соцсетях предложил за 37-летнего футболиста 20 лучших овец.

    В «КИ Клаксвике» отметили, что ждут ответ от англичан.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: твиттер «КИ Клаксвика»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1850

      fakeid 13 минут назад

      ха-ха, смешно. есть подозрение, что у фарерского клуба в пресс-службе те же идиоты, что и в спартаке.

      1
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      Рейтинг: +442

      Спартач80 > fakeid 7 минут назад

      За то болельщики не такие ублюдки,как у Зенита.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      Untitled-1 22 минуты назад

      Холодильник Розенлев, финский, хороший...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16556

      Cleaner 23 минуты назад

      Молодцы «КИ Клаксвик»! Зачетная шутка!..)))

      0
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      Рейтинг: +940

      inzek 29 минут назад

      Европа переходит с денег на товарообмен?

      0
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      Рейтинг: +2597

      Радио1000шумеров 37 минут назад

      «КИ Клаксвик» - чемпионы Фарер, так что у Роналду есть шанс сыграть в Лиге чемпионов)

      1
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      Рейтинг: +2098

      LOKOfanatik19 53 минуты назад

      Одним словом GOAT )))

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