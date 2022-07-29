Фарерский клуб предложил за Роналду 20 лучших овец

«КИ Клаксвик» в шуточной форме отреагировал на желание нападающего Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед».

Фарерский клуб в соцсетях предложил за 37-летнего футболиста 20 лучших овец.

В «КИ Клаксвике» отметили, что ждут ответ от англичан.