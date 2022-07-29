Фарерский клуб предложил за Роналду 20 лучших овец

«КИ Клаксвик» в шуточной форме отреагировал на желание нападающего Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед».
Фарерский клуб в соцсетях предложил за 37-летнего футболиста 20 лучших овец.
В «КИ Клаксвике» отметили, что ждут ответ от англичан.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: твиттер «КИ Клаксвика»