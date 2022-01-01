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Фареры. Премьер-лига
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КИ Клаксвик
Состав
€ 2 млн
КИ Клаксвик - состав команды
Клаксвик
Фареры. Премьер-лига
Сайт:
http://https://ki.fo/
Тренер:
Магне Хосет
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
96
Йенсен Марк
Вра
29
€ 0.125 млн
36
Карлос Жеан
Защ
31
€ 0.6 млн
23
Даниэльсен Йоаннес
Защ
29
€ 0.2 млн
6
Йохансен Даниэль
Защ
28
€ 0.15 млн
22
Фэрё Одмар
Защ
36
€ 0.025 млн
4
Mansour Sinyan
Защ
-
29
Калсе Симун
Защ
23
-
10
Ханссон Халлур
Пол
34
€ 0.35 млн
26
Соренсен Джилли
Пол
34
€ 0.35 млн
7
Фредриксберг Арни
Пол
34
€ 0.225 млн
14
Юнсен Рене
Пол
33
€ 0.15 млн
28
Али Уссама
Пол
26
-
2
Теллечеа Гастон
Пол
26
-
25
Hampus Nässtrom
Пол
-
8
Jákup Biskopstø Andreasen
Пол
-
5
Павлович Дени
Пол
33
-
20
Хустад Эрленд
Нап
29
€ 0.175 млн
13
Йоханнесен Патрик
Нап
31
€ 0.175 млн
9
Клеттскард Палл
Нап
36
€ 0.075 млн
7
Árni Frederiksberg
Нап
-
27
Dávid Reynheim
Нап
-
11
Jonn Johannesen
Нап
-
17
Filip Brattbakk
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 7
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