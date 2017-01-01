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КИ Клаксвик
Результаты
€ 2 млн
КИ Клаксвик - результаты матчей
Клаксвик
Фареры. Премьер-лига
Сайт:
http://https://ki.fo/
Тренер:
Магне Хосет
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13.09 | 19:15
Вестур
0 : 1
КИ Клаксвик
31.08 | 20:30
КИ Клаксвик
3 : 0
ЭБ/Стреймур
23.08 | 17:00
КИ Клаксвик
2 : 2
Рунавик
17.08 | 20:30
Аргир
3 : 4
КИ Клаксвик
10.08 | 20:30
КИ Клаксвик
0 : 2
ХБ Торсхавн
02.08 | 17:00
КИ Клаксвик
2 : 0
Б36 Торсхавн
03.07 | 21:00
Рунавик
0 : 0
КИ Клаксвик
28.06 | 17:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Вестур
19.06 | 20:30
Викингур
2 : 2
КИ Клаксвик
14.06 | 17:00
Скала
1 : 4
КИ Клаксвик
30.05 | 21:00
КИ Клаксвик
2 : 1
ЭБ/Стреймур
25.05 | 17:00
КИ Клаксвик
2 : 1
Аргир
17.05 | 19:15
Б68 Тофтир
1 : 4
КИ Клаксвик
09.05 | 19:00
Б36 Торсхавн
1 : 1
КИ Клаксвик
03.05 | 17:00
КИ Клаксвик
0 : 0
Скала
26.04 | 19:15
ХБ Торсхавн
0 : 2
КИ Клаксвик
20.04 | 20:30
Аргир
1 : 1
КИ Клаксвик
11.04 | 20:30
КИ Клаксвик
6 : 1
Б68 Тофтир
06.04 | 17:00
КИ Клаксвик
1 : 0
Викингур
20.03 | 21:30
ЭБ/Стреймур
0 : 0
КИ Клаксвик
15.03 | 18:00
КИ Клаксвик
1 : 1
Рунавик
08.03 | 18:00
Вестур
1 : 5
КИ Клаксвик
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