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    КИ Клаксвик - таблица

    Город Клаксвик
    Дивизион Фареры-Премьер-лига
    Сайт https://ki.fo/
    Тренер Магне Хосет
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