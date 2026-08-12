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«КИ Клаксвик» — «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:00
КИ Клаксвик - Лех
14 авг. 2026, пятница 21:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Леха» с форой (-1)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КИ Клаксвик» и «Лехом» пройдет 13 августа в Клаксвике на стадионе «Торсвеллур». Хозяева из Фарерских островов подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, однако их атака выглядит крайне слабой – в среднем всего 0,40 гола за последние пять игр. Гости из Польши, напротив, демонстрируют уверенную форму: три победы подряд и забивают в четырех последних матчах. Сможет ли фарерский клуб использовать фактор домашнего поля и сотворить сенсацию, или «Лех» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «КИ Клаксвик» говорит прежде всего фактор домашнего поля и неплохая игра в обороне. Хозяева на своем стадионе «Торсвеллур» способны навязать борьбу любому сопернику, о чем свидетельствует их ничья с литовским «Жальгирисом Каунас» (0-0) в квалификации Лиги чемпионов. Оборона фарерцев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола за матч. Однако атака команды находится в глубоком кризисе: в тех же пяти встречах они забивают в среднем 0,40 гола, а в последнем матче чемпионата Фарерских островов «КИ Клаксвик» уступил «ХБ Торсхавн» (0-2). Для того чтобы отыграть дефицит после первого матча, хозяевам необходимо забивать, но их атакующая статистика вызывает серьезные сомнения в возможности поразить ворота польского гранда.

«Лех» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Польский клуб выиграл три последних матча подряд, а в первом матче уверенно переиграл соперника на своем поле (1-0), не позволив фарерцам создать серьезных моментов. Атака «Леха» стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола и забивают в четырех последних матчах. В чемпионате Польши команда также подтверждает свой класс: разгром «Пяста» (3-0) и победа над «Вечистой» (2-1) демонстрируют их боевой настрой. Защита гостей действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, что делает их практически непробиваемыми для соперника с такой слабой атакой, как у «КИ Клаксвик». Разница в классе между польским грандом и фарерским клубом очевидна, и «Лех» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Леха». Хозяева будут стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая атака против надежной обороны соперника – это серьезная проблема. «Лех» имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, что делает его главным претендентом на победу и в ответном матче, даже несмотря на возможное давление со стороны фарерских болельщиков.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Лех» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1-0, что дает польскому клубу психологическое преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Леха» впечатляет: три победы подряд и забивают в четырех последних матчах. «КИ Клаксвик» же показывает нестабильные результаты – поражение в последнем матче и крайне слабая атака (0,40 гола за игру). Учитывая разницу в классе и проблемы хозяев с реализацией, «Лех» является явным фаворитом и должен уверенно пройти в следующий раунд.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
6
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
0 : 5
14.08.2026
Лех
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
0 : 5
14.08.2026
Лех
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
36
Жеан Карлос
ЛЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
2
Гастон Теллечеа
ЦП
28
Уссама Али
АП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Лех
1
Матеуш Лиш
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
10
Патрик Валемарк
ПВ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
КИ Клаксвик
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
33
J. Joensen
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
14
Рене Юнсен
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
27
Dávid Reynheim
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
90
Hubert Janyszka
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
22
Радослав Муравски
ЦП
53
Karol Delikat
ЦП
3-1-4-1-1
96
Йенсен
36
Карлос
23
Даниэльсен
4
5
Павлович
26
Соренсен
10
Ханссон
2
Теллечеа
7
Фредриксберг
28
Али
9
Клеттскард
4-1-2-3
1
Лиш
2
Перейра
27
15
Гургуль
72
Скшипчак
43
Козубал
10
Валемарк
77
Пальма
17
Саядманеш
9
Ишак
21
Родригес
36
Карлос
6
Йохансен
6
Йохансен
36
Карлос
28
Али
27
27
28
Али
26
Соренсен
11
11
26
Соренсен
21
Родригес
20
Гумни
20
Гумни
21
Родригес
17
Саядманеш
22
Муравски
22
Муравски
17
Саядманеш
77
Пальма
53
53
77
Пальма
9
Ишак
11
Хаканс
11
Хаканс
9
Ишак
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Лех
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
33
J. Joensen
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
14
Рене Юнсен
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
41
Бартош Мрозек
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
90
Hubert Janyszka
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
33
J. Joensen
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
14
Рене Юнсен
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
Остались в запасе
41
Бартош Мрозек
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
90
Hubert Janyszka
ЦЗ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Джон ван ден Бром

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Леха». Польский клуб находится в отличной форме (три победы подряд), забивает в четырех последних матчах и уже переиграл соперника в первом матче (1-0). «КИ Клаксвик», несмотря на домашнее поле, испытывает колоссальные проблемы в атаке (0,40 гола за игру) и вряд ли сможет преодолеть защиту «Леха». Ожидаем, что гости подтвердят свой статус фаворита и одержат победу, которая выведет их в следующий раунд. Ставка: победа «Леха» с форой (-1) с коэффициентом 1.80.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КИ Клаксвик» и «Лехом» состоится 13 августа 2026 года в Клаксвике на стадионе «Торсвеллур» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«КИ Клаксвик» – «Лех»: смотреть онлайн

1.80
Победа «Леха» с форой (-1)
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Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Лех КИ Клаксвик
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