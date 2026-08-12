Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КИ Клаксвик» и «Лехом» пройдет 13 августа в Клаксвике на стадионе «Торсвеллур». Хозяева из Фарерских островов подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, однако их атака выглядит крайне слабой – в среднем всего 0,40 гола за последние пять игр. Гости из Польши, напротив, демонстрируют уверенную форму: три победы подряд и забивают в четырех последних матчах. Сможет ли фарерский клуб использовать фактор домашнего поля и сотворить сенсацию, или «Лех» уверенно оформит путевку в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «КИ Клаксвик» говорит прежде всего фактор домашнего поля и неплохая игра в обороне. Хозяева на своем стадионе «Торсвеллур» способны навязать борьбу любому сопернику, о чем свидетельствует их ничья с литовским «Жальгирисом Каунас» (0-0) в квалификации Лиги чемпионов. Оборона фарерцев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола за матч. Однако атака команды находится в глубоком кризисе: в тех же пяти встречах они забивают в среднем 0,40 гола, а в последнем матче чемпионата Фарерских островов «КИ Клаксвик» уступил «ХБ Торсхавн» (0-2). Для того чтобы отыграть дефицит после первого матча, хозяевам необходимо забивать, но их атакующая статистика вызывает серьезные сомнения в возможности поразить ворота польского гранда.

«Лех» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Польский клуб выиграл три последних матча подряд, а в первом матче уверенно переиграл соперника на своем поле (1-0), не позволив фарерцам создать серьезных моментов. Атака «Леха» стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола и забивают в четырех последних матчах. В чемпионате Польши команда также подтверждает свой класс: разгром «Пяста» (3-0) и победа над «Вечистой» (2-1) демонстрируют их боевой настрой. Защита гостей действует надежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, что делает их практически непробиваемыми для соперника с такой слабой атакой, как у «КИ Клаксвик». Разница в классе между польским грандом и фарерским клубом очевидна, и «Лех» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Леха». Хозяева будут стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, но их слабая атака против надежной обороны соперника – это серьезная проблема. «Лех» имеет преимущество в классе, опыте и текущей форме, что делает его главным претендентом на победу и в ответном матче, даже несмотря на возможное давление со стороны фарерских болельщиков.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Лех» одержал минимальную победу на своем поле со счетом 1-0, что дает польскому клубу психологическое преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Леха» впечатляет: три победы подряд и забивают в четырех последних матчах. «КИ Клаксвик» же показывает нестабильные результаты – поражение в последнем матче и крайне слабая атака (0,40 гола за игру). Учитывая разницу в классе и проблемы хозяев с реализацией, «Лех» является явным фаворитом и должен уверенно пройти в следующий раунд.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 0 Забитых мячей 6 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд КИ Клаксвик 0 : 5 Лех Лига Европы, 3 раунд КИ Клаксвик 0 : 5 Лех Лига Европы, 3 раунд Лех 1 : 0 КИ Клаксвик

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Леха». Польский клуб находится в отличной форме (три победы подряд), забивает в четырех последних матчах и уже переиграл соперника в первом матче (1-0). «КИ Клаксвик», несмотря на домашнее поле, испытывает колоссальные проблемы в атаке (0,40 гола за игру) и вряд ли сможет преодолеть защиту «Леха». Ожидаем, что гости подтвердят свой статус фаворита и одержат победу, которая выведет их в следующий раунд. Ставка: победа «Леха» с форой (-1) с коэффициентом 1.80.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КИ Клаксвик» и «Лехом» состоится 13 августа 2026 года в Клаксвике на стадионе «Торсвеллур» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.