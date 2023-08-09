Фарерский «Клаксвик» сенсационно победил «Мольде» в ЛЧ – ранее команда прошла «Ференцварош» и чемпиона Швеции

«КИ Клаксвик» с Фарерских островов сенсационно обыграл норвежский «Мольде» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный гол был забит на 86-й минуте.
- В прошлом раунде «Клаксвик» прошел чемпиона Швеции – «Хэкен».
- До этого команды выбила из ЛЧ «Ференцварош».
- Станислава Черчесова отправили после этого поражения в отставку.
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Источник: «Бомбардир»