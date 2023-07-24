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    • Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов

    Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов

    Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что поражение венгерской команды от «КИ Клаксвика» не поддается объяснению.

    • «Ференцварош» уступил дома со счетом 0:3.
    • Клуб вылетел из Лиги чемпионов.
    • Из-за этого результата Черчесова уволили.

    – Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?

    – Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача – «Очевидное-невероятное»?

    – Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

    – Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае – это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное – это то, что логически объяснить нельзя.

    – Посещали дурные предчувствия перед игрой?

    – Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Купа Купыч 28 минут назад

      То, что пилотка мокрая очевидное,а то,что она не ржавеет невероятное.

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