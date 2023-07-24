Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов

Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов

24 июля 2023, 22:22
7

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что поражение венгерской команды от «КИ Клаксвика» не поддается объяснению.

  • «Ференцварош» уступил дома со счетом 0:3.
  • Клуб вылетел из Лиги чемпионов.
  • Из-за этого результата Черчесова уволили.

– Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?

– Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача – «Очевидное-невероятное»?

– Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

– Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае – это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное – это то, что логически объяснить нельзя.

– Посещали дурные предчувствия перед игрой?

– Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.

Еще по теме:
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 2
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ференцварош КИ Клаксвик Черчесов Станислав
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Купа Купыч
1690228760
То, что пилотка мокрая очевидное,а то,что она не ржавеет невероятное.
Ответить
Romeo 123
1690230771
Это был контрольный матч
Ответить
serglider
1690232411
Лысый как всегда хочет усидеть на трех стульях! Нужно определится или ты тренер или бизнесмен, шоумен или просто клоун))) Вообще обосраться в престижных турнирах это вот прямо наше, россейское)))
Ответить
моэм
1690233085
Налицо факт , что команда "сплавила" тренера ....Черчесов это знает , но говорить про это не хочет , журналист с мозгами про "сплав" догадался бы ....и тут только тупому нужны какие то "объяснения" .
Ответить
mutabor0992
1690234443
Чабан-он и в Венгрии чабан.
Ответить
Oldtrafford83
1690259203
Вот это поворрот))
Ответить
Главные новости
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
1
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
6
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
6
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
5
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:17
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:10
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:08
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:06
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
Вчера, 08:28
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
3 сентября
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+