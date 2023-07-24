Черчесов не смог объяснить вылет «Ференцвароша» из ЛЧ от команды с Фарерских островов

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что поражение венгерской команды от «КИ Клаксвика» не поддается объяснению.

«Ференцварош» уступил дома со счетом 0:3.

Клуб вылетел из Лиги чемпионов.

Из-за этого результата Черчесова уволили.

– Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?

– Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача – «Очевидное-невероятное»?

– Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.

– Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае – это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное – это то, что логически объяснить нельзя.

– Посещали дурные предчувствия перед игрой?

– Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.