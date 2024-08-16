Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций

Определился состав пар заключительной стадии отбора Лиги конференций.
Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.
Список 24 пар выглядит так:
Главный путь
«Омония» – «Зиря»
«Витория Гимараеш» – «Зриньски»
«Санкт-Галлен» – «Трабзонспор»
«Легия» – «Дрита» Гнилане
«Сент-Патрикс Атлетик» – «Истанбул Башакшехир»
«Фиорентина» – «Академия Пушкаша»
«Партизан» Белград – «Гент»
Путь чемпионов
«Линкольн Ред Импс» – «Ларн»
«Викингур» Рейкьявик – «УЭ Санта-Колома»
«Паневежис» – ТНС
«КИ Клаксвик» – ХИК
- Победитель в каждой паре попадет в основной раунд Лиги конференций.
- Также туда попадут 12 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы. В нем встречаются: «Динамо Минск» – «Андерлехт», «Ягеллония» – «Аякс», «Лудогорец» – «Петрокуб», «Лугано» – «Бешикташ», ЛАСК – ФКСБ, РФШ – АПОЭЛ, «Маккаби Тель-Авив» – «ТСЦ Бачка Топола», ПАОК – «Шэмрок Роверс», «Ференцварош» – «Борац Баня-Лука», «Мольде» – «Эльфсборг», «Брага» – «Рапид Вена», «Виктория Пльзень» – «Хартс».
Источник: «Бомбардир»