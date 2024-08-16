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Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций

16 августа 2024, 08:20

Определился состав пар заключительной стадии отбора Лиги конференций.

Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.

Список 24 пар выглядит так:

Главный путь

«Омония» – «Зиря»

«Витория Гимараеш»«Зриньски»

«Юргорден»«Марибор»

«Санкт-Галлен»«Трабзонспор»

«Бранн»«Астана»

«Висла»«Серкль Брюгге»

«Ланс»«Панатинаикос»

«Легия» – «Дрита» Гнилане

«Млада Болеслав»«Пакш»

«Хэкен»«Хайденхайм»

«Риека»«Олимпия» Любляна

«Сент-Патрикс Атлетик» – «Истанбул Башакшехир»

«Копенгаген»«Килмарнок»

«Фиорентина»«Академия Пушкаша»

«Челси»«Серветт»

«ЧФР Клуж»«Пафос»

«Партизан» Белград – «Гент»

«Кривбасс»«Бетис»

«Ноа»«Ружомберок»

Путь чемпионов

«Линкольн Ред Импс» – «Ларн»

«Пюник»«Целе»

«Викингур» Рейкьявик – «УЭ Санта-Колома»

«Паневежис» – ТНС

«КИ Клаксвик» – ХИК

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