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    • Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»

    Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»

    Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи связал увольнение главного тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша» с политикой.

    • Венгры вылетели в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.

    «В принципе не очень понятно, почему тренера уволили за одну игру. Команда дважды при нем стала чемпионом Венгрии. Вроде все было в порядке. Конечно, мы не знаем всей кухни. Понятно, что человек он строгий. Иногда даже чрезмерно. Европейским игрокам, возможно, это не по душе. Но в целом результаты – за Черчесова. Так что, видимо, какие‑то другие здесь мотивы. Вполне возможно, что общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада. Теперь уже тренеров увольнять начинают. А у нас не так много тренеров за границей работают.

    В общем, думаю, что, скорее всего, политическая подоплека. Как знать, может быть, команда нарочно проиграла. Скорее всего, именно так. Если бы в прошедшем матче все было бы в порядке, но в следующей игре чемпионата Венгрии команда потерпела неудачу, уверен, тоже было бы увольнение. Конечно, обидно, что уволили нашего, российского тренера», – сказал Хаджи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9865

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Чё несет этот тип ?!
      Какая политическая подоплека ?
      Черчесов - это лузер , которому однажды повезло - но удача изменчива , а знаний и умений нет ! Он самодур и нетренер !
      Навсегда вошел , в историю проиграв Фарерам 0-3 ! Днище и позорище !

      0
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      Рейтинг: +6055

      ySS 40 минут назад

      Не чисто тут однозначно. Понял бы если проиграли бы 0-1

      0
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      Рейтинг: +5357

      fakeid 56 минут назад

      да-да, игроки не хотят выступать в лч, поэтому слили. что за бред.

      0
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      Рейтинг: +3819

      acor94 1 час назад

      Каким нужно быть дебилом, чтоб сливать лч ради политики. Зачем тогда вообще играть в футбол, если не побеждать?

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      Рейтинг: +14757

      Skull_Boy > acor94 46 минут назад

      Глянь обзор, где вратарь и крайние хавы боги футбола, да и кэф 1,5 на 2 мяча в 1м тайме просто убил и в его словах есть рациональное зерно учитывая, что он подчистил состав от реального хлама

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