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  • Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»

Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»

21 июля 2023, 11:56
13

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи связал увольнение главного тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша» с политикой.

  • Венгры вылетели в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
  • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
  • Он дважды привел команду к чемпионству.

«В принципе не очень понятно, почему тренера уволили за одну игру. Команда дважды при нем стала чемпионом Венгрии. Вроде все было в порядке. Конечно, мы не знаем всей кухни. Понятно, что человек он строгий. Иногда даже чрезмерно. Европейским игрокам, возможно, это не по душе. Но в целом результаты – за Черчесова. Так что, видимо, какие‑то другие здесь мотивы. Вполне возможно, что общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада. Теперь уже тренеров увольнять начинают. А у нас не так много тренеров за границей работают.

В общем, думаю, что, скорее всего, политическая подоплека. Как знать, может быть, команда нарочно проиграла. Скорее всего, именно так. Если бы в прошедшем матче все было бы в порядке, но в следующей игре чемпионата Венгрии команда потерпела неудачу, уверен, тоже было бы увольнение. Конечно, обидно, что уволили нашего, российского тренера», – сказал Хаджи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов КИ Клаксвик Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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acor94
1689930375
Каким нужно быть дебилом, чтоб сливать лч ради политики. Зачем тогда вообще играть в футбол, если не побеждать?
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ySS
1689931708
Не чисто тут однозначно. Понял бы если проиграли бы 0-1
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САДЫЧОК
1689933975
Чё несет этот тип ?! Какая политическая подоплека ? Черчесов - это лузер , которому однажды повезло - но удача изменчива , а знаний и умений нет ! Он самодур и нетренер ! Навсегда вошел , в историю проиграв Фарерам 0-3 ! Днище и позорище !
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eugen-han
1689935400
Черчес так мотивировал команду, что в итоге обос. рались все. Такое кстати было при Черчесове когда Россия дома влетела Уругваю.
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Александр.Т.
1689947454
Ой такую хрень несёт, как будто клубу выгодно вылечить с лиги чемпионов и особенно игрокам остаться без лиги чемпионов
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Вомбат
1689949744
Если бы игроки хотели слить тренера, они не стали бы так надрываться в чемпионате. А вот выступление в ЛЧ - шанс засветиться в Европе. Игроки просто перегорели, вот и все. А эта конспирология - бред сумасшедшего.
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Lilipyt
1689979480
Венгры вылетели от клуба из фарерских островов. Это позор. Поэтому его уволили. Соперник был слабый. Весь матч их прижимали к воротам но ни чего толкового не сделали. Так еще трёху пропустили. Это тоже самое что Спартак вылетал от Легии и Ден Хага. Чемпионство в лиге это уже не показатель. Они и без Черчесова чемпионами станут. Весь задел на ЛЧ был. Черчесов так же принимал команду когда она была уже на первом месте и он просто доиграл остаток сезона и получил в копилку чемпионство.
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diamondfan
1690215130
Правильно Яйцеголовйы ублюдок! Черчесов
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serglider
1690232986
Ну, полный бред зачем транслировать? Варош который ференц флагман венгерского футбола! Первое место в национальном чемпионате - это само собой разумеющее норма. Понятно что лысый им был нужен исключительно для еврокубков, как вариант заработать бабки на турнире и увеличить стоимость футболеров для перепродажи. Вылет на столь ранней стадии чувствительный финансовый удар для клуба - так что увольнение лысова не то что логично, а неотвратимо после такого позорного проигрыша!
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alex1951
1690635027
Именно такая реакция у нас была на увольнение Чабана ..после игры....
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