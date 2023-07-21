Хаджи – об увольнении Черчесова: «Здесь политическая подоплека, «Ференцварош» проиграл фарерцам нарочно»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи связал увольнение главного тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша» с политикой.

Венгры вылетели в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

Черчесов проработал в Будапеште полтора года.

Он дважды привел команду к чемпионству.

«В принципе не очень понятно, почему тренера уволили за одну игру. Команда дважды при нем стала чемпионом Венгрии. Вроде все было в порядке. Конечно, мы не знаем всей кухни. Понятно, что человек он строгий. Иногда даже чрезмерно. Европейским игрокам, возможно, это не по душе. Но в целом результаты – за Черчесова. Так что, видимо, какие‑то другие здесь мотивы. Вполне возможно, что общая тенденция убирать российских спортсменов с Запада. Теперь уже тренеров увольнять начинают. А у нас не так много тренеров за границей работают.

В общем, думаю, что, скорее всего, политическая подоплека. Как знать, может быть, команда нарочно проиграла. Скорее всего, именно так. Если бы в прошедшем матче все было бы в порядке, но в следующей игре чемпионата Венгрии команда потерпела неудачу, уверен, тоже было бы увольнение. Конечно, обидно, что уволили нашего, российского тренера», – сказал Хаджи.