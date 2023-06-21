Черчесов оценил первого соперника «Ференцвароша» по квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Венгры сыграют с фарерским «Клаксвиком».
«Надеюсь, мы сможем выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Это не первая для меня квалификация ЛЧ. Изучим футболистов «Клаксвика» и их игру», – сказал россиянин.
- В прошлом сезоне отбора ЛЧ «Ференцварош» вылетел от азербайджанского «Карабаха».
- Черчесов в команде полтора года.
- Он дважды привел «Ференцварош» к чемпионству.
Источник: официальный сайт «Ференцвароша»