Рабинер сравнил Черчесова с Фергюсоном после сенсационного вылета из Лиги чемпионов

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил вылет «Ференцвароша» Станислава Черчесова из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

В ответном домашнем матче венгры уступили со счетом 0:3.

По ходу матча болельщики призывали Черчесова к отставке.

Он привел команду к двум чемпионствам подряд.

«У Станислава Черчесова – профессиональная катастрофа, какие случаются в карьере абсолютно любого тренера. Отчего ему, впрочем, в данный момент не легче. 0:3 дома от фарерского «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов после нулевой ничьей на выезде.

Сам я включил трансляцию только во втором тайме, при 0:3, и ничего информативного извлечь из увиденного уже не мог. Поэтому что произошло – объяснить не могу. Единственный из коллег, которого мне сейчас интересно будет об этом прочитать, – Иван Жидков, автор книги «Стас, Стани, Саламыч», который чрезвычайно внимательно смотрит каждый матч «фради», знает все об их игроках и в своих текстах о них докапывается до сути. У всех остальных (включая меня) будут поверхностные эмоции, у него – содержание.

Сам Саламыч всегда говорит: «Важнее всего – не сама ошибка, а что происходит дальше». После таких матчей на эмоциях часто случаются отставки. Вот и поглядим, как к Черчесову относятся в клубе, где он дважды стал чемпионом, сделал золотой дубль, а главное – в прошлом сезоне показал лучший результат венгерских клубов в еврокубках за 48 лет – выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас он круто оступился, да. Это не вылет из еврокубков совсем – «Ференцварош» переходит в квалификацию Лиги конференций. А с кем на скамейке – будет понятно, думаю, уже завтра.

Нетрудно догадаться, что говорили в Англии, допустим, о тогда ещe не сэре Алексе после того, как «МЮ» в первых этапах Кубка УЕФА в 92-м не прошел «Торпедо», а в 95-м – «Ротор»? Это ведь по меркам «Юнайтед» – такие же соперники, каким для «Ференцвароша» должен быть «Клаксвик». И эмоции у боссов «МЮ» тогда и не только тогда тоже могли взыграть – Лиг чемпионов Фергюсон к тому времени ещe не выигрывал. Но первый порыв преодолевали, ему доверяли – и мы знаем, что было дальше.

То, что самого Черчесова как тренера такие удары не ломают, он доказывал неоднократно. Он через многое проходил и шел дальше.

Пройдeт и теперь. Это и есть – тренерская судьба», – написал Рабинер.