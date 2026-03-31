  Семак сказал, нужны ли ему полномочия, как у Фергюсона в «МЮ»

Семак сказал, нужны ли ему полномочия, как у Фергюсона в «МЮ»

31 марта, 16:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера.

«Такого предложения мне не делали. Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно.

В «Зените» все организовано иначе, чем в «Манчестер Юнайтед». Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере.

Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в свое время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева.

При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится», – сказал Семак.

  • Семак руководит «Зенитом» с конца мая 2018 года, он шесть раз привел команду к победе в РПЛ.
  • Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Фергюсон Алекс Семак Сергей
