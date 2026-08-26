Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между латвийской «Ригой» и фарерским «КИ Клаксвик» пройдет 27 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Первая встреча на Фарерах завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Латвии. «Рига» подходит к ответной игре на фоне впечатляющей двенадцатиматчевой беспроигрышной серии, а еe атака забивает в одиннадцати из тринадцати последних встреч – в среднем 2,40 гола за последние пять матчей. «КИ Клаксвик», напротив, испытывает серьeзные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2,40 мяча за игру, и уступил «Леху» со счeтом 0:5 в Лиге Европы. Сможет ли фарерский клуб преподнести сенсацию и пройти в групповой этап на выезде, или «Рига» подтвердит статус фаворита и продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

«Рига» является явным фаворитом благодаря преимуществу своего поля и отличной форме. Латвийский клуб не проигрывает в двенадцати последних матчах, а его атака стабильно приносит результат – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в одиннадцати из тринадцати последних встреч. В первом матче «Рига» не пропустила на выезде и создала несколько моментов, а теперь дома будет действовать ещe увереннее. Оборона хозяев действует достаточно надeжно: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр. В чемпионате Латвии «Рига» сыграла вничью с РФШ (3:3) и разгромила «Метту» (4:1), а в квалификации Лиги Конференций прошла «Дьор» (1:1, 1:1 по пенальти). Домашняя поддержка и длительная беспроигрышная серия делают «Ригу» безоговорочным фаворитом.

«КИ Клаксвик» подходит к ответной игре с задачей пройти в групповой этап, но его форма вызывает серьeзные вопросы. Фарерский клуб пропускает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр его оборона пропускает 2,40 мяча – худший показатель среди участников плей-офф. В первом матче «КИ Клаксвик» сумел сыграть вничью 0:0 дома, но в Лиге Европы они уступили «Леху» со счeтом 0:5, что говорит о проблемах против организованных соперников. В атаке гости забивают в среднем 1,20 гола за последние пять игр, но этого недостаточно, чтобы рассчитывать на успех в Риге. В чемпионате Фарер они сыграли вничью с «Рунавиком» (2:2) и «АБ Аргир» (3:4), что подтверждает нестабильность обороны. Гостям будет крайне сложно преодолеть защиту «Риги» на еe поле.

Итоговый вывод: «Рига» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и домашней поддержке. «КИ Клаксвик» не показывает стабильности в обороне и редко забивает на выезде. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. Текущая форма «Риги» – двенадцать матчей без поражений и стабильные голы, тогда как «КИ Клаксвик» регулярно пропускает и не показывает надeжной игры в защите. Разница в классе и преимущество домашнего поля делают победу хозяев практически неизбежной, несмотря на ничью в первой встрече.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Рига 2 : 1 КИ Клаксвик Лига конференций, 4 раунд Рига 2 : 1 КИ Клаксвик Лига конференций, 4 раунд КИ Клаксвик 0 : 0 Рига

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Риги» с разницей как минимум в два мяча. Двенадцатиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их мощная атака и слабая оборона гостей, которые пропускают в среднем 2,40 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. «КИ Клаксвик» может попытаться забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат в Риге. Рекомендуемая ставка – победа «Риги» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Ригой» и «КИ Клаксвик» состоится 27 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.