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«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:56
Рига - КИ Клаксвик
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Риги» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между латвийской «Ригой» и фарерским «КИ Клаксвик» пройдет 27 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Первая встреча на Фарерах завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Латвии. «Рига» подходит к ответной игре на фоне впечатляющей двенадцатиматчевой беспроигрышной серии, а еe атака забивает в одиннадцати из тринадцати последних встреч – в среднем 2,40 гола за последние пять матчей. «КИ Клаксвик», напротив, испытывает серьeзные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2,40 мяча за игру, и уступил «Леху» со счeтом 0:5 в Лиге Европы. Сможет ли фарерский клуб преподнести сенсацию и пройти в групповой этап на выезде, или «Рига» подтвердит статус фаворита и продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

«Рига» является явным фаворитом благодаря преимуществу своего поля и отличной форме. Латвийский клуб не проигрывает в двенадцати последних матчах, а его атака стабильно приносит результат – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в одиннадцати из тринадцати последних встреч. В первом матче «Рига» не пропустила на выезде и создала несколько моментов, а теперь дома будет действовать ещe увереннее. Оборона хозяев действует достаточно надeжно: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр. В чемпионате Латвии «Рига» сыграла вничью с РФШ (3:3) и разгромила «Метту» (4:1), а в квалификации Лиги Конференций прошла «Дьор» (1:1, 1:1 по пенальти). Домашняя поддержка и длительная беспроигрышная серия делают «Ригу» безоговорочным фаворитом.

«КИ Клаксвик» подходит к ответной игре с задачей пройти в групповой этап, но его форма вызывает серьeзные вопросы. Фарерский клуб пропускает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр его оборона пропускает 2,40 мяча – худший показатель среди участников плей-офф. В первом матче «КИ Клаксвик» сумел сыграть вничью 0:0 дома, но в Лиге Европы они уступили «Леху» со счeтом 0:5, что говорит о проблемах против организованных соперников. В атаке гости забивают в среднем 1,20 гола за последние пять игр, но этого недостаточно, чтобы рассчитывать на успех в Риге. В чемпионате Фарер они сыграли вничью с «Рунавиком» (2:2) и «АБ Аргир» (3:4), что подтверждает нестабильность обороны. Гостям будет крайне сложно преодолеть защиту «Риги» на еe поле.

Итоговый вывод: «Рига» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и домашней поддержке. «КИ Клаксвик» не показывает стабильности в обороне и редко забивает на выезде. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. Текущая форма «Риги» – двенадцать матчей без поражений и стабильные голы, тогда как «КИ Клаксвик» регулярно пропускает и не показывает надeжной игры в защите. Разница в классе и преимущество домашнего поля делают победу хозяев практически неизбежной, несмотря на ничью в первой встрече.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Рига
2 : 1
27.08.2026
КИ Клаксвик
Лига конференций, 4 раунд
Рига
2 : 1
27.08.2026
КИ Клаксвик
Лига конференций, 4 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
20.08.2026
Рига

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
91
Френкс Оролс
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
40
Ахмед Анкр
ОП
7
Раки Ауани
ЦП
22
M. Diop
ЦП
5
Karl Gameni Wassom
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
10
Режиналдо Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
36
Жеан Карлос
ЛЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
14
Рене Юнсен
ЦП
2
Гастон Теллечеа
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
28
Уссама Али
АП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Рига
44
Marcis Kazainis
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
6
Коли Сако
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Кайо Мартинс
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
15
Samuel Pedro
ЦФ
КИ Клаксвик
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
24
Martin Gonzalez
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
27
Dávid Reynheim
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
4-1-3-1-1
91
Оролс
17
Салазар
21
Муса
33
Пауло
13
Юрковскис
40
Анкр
7
Ауани
22
5
8
Сикейра
10
Рамирес
3-5-1-1
96
Йенсен
23
Даниэльсен
4
36
Карлос
10
Ханссон
14
Юнсен
2
Теллечеа
7
Фредриксберг
26
Соренсен
28
Али
9
Клеттскард
7
Ауани
23
Тонисевс
23
Тонисевс
7
Ауани
8
Сикейра
18
М'Ханд
18
М'Ханд
8
Сикейра
10
Рамирес
19
Бадамоси
19
Бадамоси
10
Рамирес
22
11
Мартинс
11
Мартинс
22
26
Соренсен
22
Фэре
22
Фэре
26
Соренсен
28
Али
20
Хустад
20
Хустад
28
Али
36
Карлос
27
27
36
Карлос
Остались в запасе
Рига
КИ Клаксвик
44
Marcis Kazainis
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
15
Samuel Pedro
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
24
Martin Gonzalez
ЦП
11
Jonn Johannesen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
44
Marcis Kazainis
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
15
Samuel Pedro
ЦФ
Остались в запасе
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
24
Martin Gonzalez
ЦП
11
Jonn Johannesen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Главный тренер
Магне Хосет

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Риги» с разницей как минимум в два мяча. Двенадцатиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их мощная атака и слабая оборона гостей, которые пропускают в среднем 2,40 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. «КИ Клаксвик» может попытаться забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат в Риге. Рекомендуемая ставка – победа «Риги» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Ригой» и «КИ Клаксвик» состоится 27 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Рига» – «КИ Клаксвик»: смотреть онлайн.

2.08
Победа «Риги» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций КИ Клаксвик Рига
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