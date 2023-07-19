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    • Уткин прокомментировал сенсационный вылет Черчесова из Лиги чемпионов

    Уткин прокомментировал сенсационный вылет Черчесова из Лиги чемпионов

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о вылете «Ференцвароша» Станислава Черчесова от фарерского «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

    • В ответном матче венгры уступили дома со счетом 0:3.
    • «Ференцварош» опустился в квалификацию Лиги конференций.
    • Черчесов в клубе полтора года.

    «Беда-то какая у Станислава Черчесова.

    Видимо, если ты российский тренер, ты не пройдешь в еврокубках мимо своего «Вардара», «Кошице» или «Мольде». Ну, или той польской команды, которой проиграл некогда в ранней квалификации «Рубин», – написал Уткин.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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