Уткин прокомментировал сенсационный вылет Черчесова из Лиги чемпионов

Видеоблогер Василий Уткин высказался о вылете «Ференцвароша» Станислава Черчесова от фарерского «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

В ответном матче венгры уступили дома со счетом 0:3.

«Ференцварош» опустился в квалификацию Лиги конференций.

Черчесов в клубе полтора года.

«Беда-то какая у Станислава Черчесова.

Видимо, если ты российский тренер, ты не пройдешь в еврокубках мимо своего «Вардара», «Кошице» или «Мольде». Ну, или той польской команды, которой проиграл некогда в ранней квалификации «Рубин», – написал Уткин.

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