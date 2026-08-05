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«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 9:55
Лех - КИ Клаксвик
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Леха» с форой (-2)
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между польским «Лехом» и фарерским «КИ Клаксвик» пройдет 6 августа 2026 года в Познани на Городском стадионе. Обе команды вылетели из Лиги чемпионов: поляки уступили «Орхусу» в серии пенальти (1:4 дома, 4:1 на выезде), а фарерцы не смогли пройти «Жальгирис» (0:0 дома, 0:1 на выезде). Теперь они встретятся в Лиге Европы, где каждая надеется продолжить свой еврокубковый путь. Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию – 17 матчей без поражений в 19 последних встречах – и мощную атаку, тогда как гости славятся дисциплинированной обороной, пропуская в среднем 0.60 гола за последние пять игр. Сможет ли «Лех» использовать домашнее поле и свою атакующую мощь, чтобы разгромить соперника, или «КИ Клаксвик» преподнесет сюрприз и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Лех» подходит к этому матчу с колоссальным преимуществом в классе и форме. Команда не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и забивает в 13 из 15 последних встреч, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти играх польский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя атакующий стиль. В чемпионате Польши «Лех» стартовал с победы над «Вечистой» (2:1) и ничьей с «Краковией» (0:0). В Лиге чемпионов поляки показали характер, разгромив «Орхус» 4:1 на выезде, но не смогли пройти дальше из-за поражения по пенальти. Домашняя поддержка на Городском стадионе в Познани станет серьезным преимуществом, особенно против скромного соперника из Фарерских островов. Однако оборона «Леха» не выглядит безупречной, что дает гостям шансы на гол.

«КИ Клаксвик» находится в хорошей форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в последних пяти встречах забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила всего 3 (0.60), что говорит о прагматичной игре и надежной обороне. В Лиге чемпионов фарерцы показали себя достойно, сыграв 0:0 с «Жальгирисом» дома и уступив 0:1 на выезде. В чемпионате Фарерских островов «КИ Клаксвик» уверенно обыграл «Б-36 Торсхавн» (2:0), подтверждая свою стабильность. Однако уровень сопротивления в фарерском чемпионате несопоставим с еврокубками, и гостям предстоит серьезное испытание против одного из лидеров польского футбола.

Итоговый вывод: «Лех» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, опыту и преимуществу домашнего поля. «КИ Клаксвик» способен дать бой за счет организованной обороны, но атакующая мощь поляков должна взять верх. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча, при этом гости имеют минимальные шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Лех» находится в более высокой лиге и демонстрирует более мощную атаку, тогда как «КИ Клаксвик» делает ставку на оборонительную дисциплину. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Лех» забивает в 13 из 15 последних матчей, а «КИ Клаксвик» пропускает менее одного гола в среднем, это обещает противостояние атаки и обороны, где класс хозяев должен сыграть решающую роль.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Матеуш Лиш
ВР
59
Терри Йегбе
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
21
Пабло Родригес
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
КИ Клаксвик
96
Марк Дженсен
ВР
36
Жеан Карлос
ЛЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
2
Гастон Теллечеа
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
28
Уссама Али
АП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Лех
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
50
Karol Delikat
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
7
Yannick Agnero
ЦФ
КИ Клаксвик
12
Nicolai Christensen
ВР
16
Rani Josephsen
ВР
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
33
J. Joensen
ЦП
11
Jonn Johannesen
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
27
Dávid Reynheim
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лиш
59
Йегбе
27
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Валемарк
9
Ишак
17
Саядманеш
21
Родригес
3-1-3-1-2
96
Дженсен
23
Даниэльсен
4
36
Карлос
5
Павлович
26
Соренсен
2
Теллечеа
7
Фредриксберг
28
Али
9
Клеттскард
17
22
Муравски
77
Пальма
77
Пальма
22
Муравски
17
Саядманеш
7
7
17
Саядманеш
28
Али
14
Юнсен
14
Юнсен
28
Али
4
24
24
4
17
11
11
17
9
Клеттскард
20
Хустад
20
Хустад
9
Клеттскард
Остались в запасе
Лех
КИ Клаксвик
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
50
Karol Delikat
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
12
Nicolai Christensen
ВР
16
Rani Josephsen
ВР
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
33
J. Joensen
ЦП
27
Dávid Reynheim
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
41
Бартош Мрозек
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
50
Karol Delikat
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
Остались в запасе
12
Nicolai Christensen
ВР
16
Rani Josephsen
ВР
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
33
J. Joensen
ЦП
27
Dávid Reynheim
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Магне Хосет

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Леха» в классе, его атакующую мощь и преимущество домашнего поля, мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. Польский клуб забивает в среднем 2.00 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. «КИ Клаксвик» способен организованно обороняться, но его атакующий потенциал вряд ли позволит отличиться против столь классного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Леха» с форой (-2) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Лехом» и «КИ Клаксвик» состоится 6 августа 2026 года в Познани на Городском стадионе и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.90
Победа «Леха» с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига Европы КИ Клаксвик Лех
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