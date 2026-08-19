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«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:02
КИ Клаксвик - Рига
20 авг. 2026, четверг 20:30 | Лига конференций, 4 раунд
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2.40
Победа «Риги» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между фарерским «КИ Клаксвик» и латвийской «Ригой» пройдет 20 августа в Клаксвике на стадионе «Вид Дьюпюмирар». Хозяева подходят к решающему противостоянию в кризисной форме, пропуская в четырех последних матчах и потерпев разгром от «Леха» (0-5), тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность – они не проигрывают в десяти последних матчах, забивают в десяти встречах подряд и имеют среднюю результативность 2,80 гола за игру. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – фарерский андердог, который попытается использовать фактор домашнего поля, или латвийский гранд, который нацелен на продолжение своей беспроигрышной серии?

Кто победит в матче

В пользу «КИ Клаксвик» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в среднем 1,20 гола за последние пять игр. Фарерский клуб на своем стадионе «Вид Дьюпюмирар» способен навязать борьбу даже более классным соперникам, о чем свидетельствуют их результаты в квалификации Лиги чемпионов прошлых лет. Однако текущая форма хозяев вызывает серьезные опасения: они пропускают в среднем 2,20 гола за последние пять игр, а в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы потерпели разгромное поражение от «Леха» со счетом 0-5. В чемпионате Фарерских островов команда также нестабильна, уступая «ХБ Торсхавн» (0-2). При такой ненадежной обороне рассчитывать на положительный результат против столь уверенного соперника будет крайне сложно, даже несмотря на родные стены.

«Рига» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Латвийский клуб не проигрывает в десяти последних матчах, забивает в десяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,80 раза за матч, что является одним из лучших показателей в квалификации. При этом защита гостей выглядит надежной – в среднем они пропускают всего 0,60 гола за последние пять игр. В предыдущем раунде квалификации «Рига» уверенно прошла венгерский «Дьор» (1-0 дома и 1-1 на выезде), а в чемпионате Латвии команда демонстрирует доминирование: победы над «Огре Юнайтед» (4-1) и «Гробиней» (4-0). Против такого соперника, как «КИ Клаксвик», у гостей есть все шансы на победу, особенно учитывая их длительную беспроигрышную серию и высокую результативность.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Риги». Гости имеют более высокий класс, стабильную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева переживают кризис и имеют серьезные проблемы в обороне. Ожидается, что «Рига» продолжит свою беспроигрышную серию и добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Риги» впечатляет – десять матчей без поражений, десять матчей с голами и 2,80 гола за игру, тогда как «КИ Клаксвик» пропускает в четырех последних матчах и потерпел разгром в предыдущем раунде. Учитывая разницу в классе и текущем состоянии, латвийский клуб является абсолютным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Рига
2 : 1
27.08.2026
КИ Клаксвик
Лига конференций, 4 раунд
Рига
2 : 1
27.08.2026
КИ Клаксвик
Лига конференций, 4 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
20.08.2026
Рига

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
36
Жеан Карлос
ЛЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
2
Гастон Теллечеа
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
28
Уссама Али
АП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Рига
91
Френкс Оролс
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
40
Ахмед Анкр
ОП
22
Meissa Diop
ЦП
7
Раки Ауани
ЦП
5
Karl Gameni Wassom
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
10
Режиналдо Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
КИ Клаксвик
16
Rani Josephsen
ВР
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
33
J. Joensen
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
14
Рене Юнсен
ЦП
27
Dávid Reynheim
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Рига
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Marcis Kazainis
ВР
3
Abner
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
11
Кайо Мартинс
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
15
Samuel Pedro
ЦФ
3-4-1-2
96
Йенсен
36
Карлос
23
Даниэльсен
4
10
Ханссон
2
Теллечеа
7
Фредриксберг
26
Соренсен
28
Али
11
9
Клеттскард
4-1-3-1-1
91
Оролс
13
Юрковскис
21
Муса
33
Пауло
17
Салазар
40
Анкр
22
7
Ауани
5
8
Сикейра
10
Рамирес
10
Ханссон
14
Юнсен
14
Юнсен
10
Ханссон
9
Клеттскард
27
27
9
Клеттскард
11
17
17
11
28
Али
20
Хустад
20
Хустад
28
Али
7
Ауани
18
М'Ханд
18
М'Ханд
7
Ауани
11
Мартинс
11
Мартинс
10
Рамирес
25
25
10
Рамирес
8
Сикейра
15
15
8
Сикейра
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Рига
16
Rani Josephsen
ВР
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
33
J. Joensen
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Marcis Kazainis
ВР
3
Abner
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
6
Коли Сако
ЦП
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
16
Rani Josephsen
ВР
12
Nicolai Christensen
ВР
29
Симун Калсе
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
33
J. Joensen
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Marcis Kazainis
ВР
3
Abner
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
6
Коли Сако
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Адриан Гула

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Риги» с разницей минимум в два мяча. Гости находятся в феноменальной форме (десять матчей без поражений, десять матчей с голами), имеют мощную атаку и надежную защиту, тогда как хозяева уступают в классе и имеют серьезные проблемы в обороне. Ожидаем, что «Рига» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Риги» с форой (-1) с коэффициентом 2.4.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «КИ Клаксвик» и «Ригой» состоится 20 августа 2026 года в Клаксвике на стадионе «Вид Дьюпюмирар» и начнется в 20-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

2.40
Победа «Риги» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Рига КИ Клаксвик
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