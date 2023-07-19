Черчесов ответил на вопрос об отставке после сенсационного вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».
- В ответном домашнем матче венгры уступили со счетом 0:3.
- По ходу матча болельщики призывали Черчесова к отставке.
- Он привел команду к двум чемпионствам подряд.
«Если команда показывает такую игру, как сегодня, то главный тренер должен дать ответ, над чем я думаю. Это моя ошибка.
Отставка? Зачем мне это делать?» – сказал Черчесов.
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Источник: Sport24