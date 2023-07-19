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    • Черчесов ответил на вопрос об отставке после сенсационного вылета из Лиги чемпионов

    Черчесов ответил на вопрос об отставке после сенсационного вылета из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

    • В ответном домашнем матче венгры уступили со счетом 0:3.
    • По ходу матча болельщики призывали Черчесова к отставке.
    • Он привел команду к двум чемпионствам подряд.

    «Если команда показывает такую игру, как сегодня, то главный тренер должен дать ответ, над чем я думаю. Это моя ошибка.

    Отставка? Зачем мне это делать?» – сказал Черчесов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1645

      koli4ka 28 минут назад

      Как??? он ещё не застрелился??? неее,не гусар,а половая трапка...

      0
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      Рейтинг: +18

      бушель кукурузы 30 минут назад

      Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно
      02.07.2021
      "Эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать… как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим", - заявил Черчесов.

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