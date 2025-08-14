14.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-3-2
1
Белов
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
17
Сучков
9
Пушняков
3-1-3-3
1
22
Фэре
23
Даниэльсен
2
Теллечеа
5
Павлович
10
Ханссон
14
Юнсен
8
7
9
Клеттскард
13
Йоханнесен
20
Садовничий
30
Ахмеди
30
Ахмеди
20
Садовничий
17
Сучков
7
Клочков
7
Клочков
17
Сучков
24
Якимов
10
Борубаев
10
Борубаев
24
Якимов
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
19
Кучинский
18
Кравцов
18
Кравцов
19
Кучинский
10
Ханссон
6
Йохансен
6
Йохансен
10
Ханссон
23
Даниэльсен
32
Кронберг
32
Кронберг
23
Даниэльсен
22
Фэре
26
Соренсен
26
Соренсен
22
Фэре
5
Павлович
24
24
5
Павлович
14
Юнсен
19
Андреасен
19
Андреасен
14
Юнсен
9
Клеттскард
6
Миккельсен
6
Миккельсен
9
Клеттскард
Остались в запасе
Неман
КИ Клаксвик
1
Артур Малиевский
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
96
Марк Йенсен
ВР
3
Robert Williams
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Páll Müller
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Остались в запасе
96
Марк Йенсен
ВР
3
Robert Williams
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Páll Müller
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Неман - КИ Клаксвик
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «КИ Клаксвик, ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «КИ Клаксвик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»