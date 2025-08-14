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  • «Неман» – «КИ Клаксвик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

«Неман» – «КИ Клаксвик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

14 августа 2025, 19:50
Неман
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
КИ Клаксвик
80' Г. Борубаев 84' Ю. Пантя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
КИ Клаксвик
1
Sebastian John
ВР
22
Одмар Фэре
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
2
Гастон Теллечеа
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Халлур Ханссон
ЦП
14
Рене Юнсен
ЦП
8
Jákup Biskopstø Andreasen
ЦП
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
3
Robert Williams
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
24
Martin Gonzalez
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Páll Müller
ЦФ
4-1-3-2
1
Белов
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
17
Сучков
9
Пушняков
3-1-3-3
1
22
Фэре
23
Даниэльсен
2
Теллечеа
5
Павлович
10
Ханссон
14
Юнсен
8
7
9
Клеттскард
13
Йоханнесен
20
Садовничий
30
Ахмеди
30
Ахмеди
20
Садовничий
17
Сучков
7
Клочков
7
Клочков
17
Сучков
24
Якимов
10
Борубаев
10
Борубаев
24
Якимов
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
19
Кучинский
18
Кравцов
18
Кравцов
19
Кучинский
10
Ханссон
6
Йохансен
6
Йохансен
10
Ханссон
23
Даниэльсен
32
Кронберг
32
Кронберг
23
Даниэльсен
22
Фэре
26
Соренсен
26
Соренсен
22
Фэре
5
Павлович
24
24
5
Павлович
14
Юнсен
19
Андреасен
19
Андреасен
14
Юнсен
9
Клеттскард
6
Миккельсен
6
Миккельсен
9
Клеттскард
Остались в запасе
Неман
КИ Клаксвик
1
Артур Малиевский
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
96
Марк Йенсен
ВР
3
Robert Williams
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Páll Müller
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
Остались в запасе
96
Марк Йенсен
ВР
3
Robert Williams
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Páll Müller
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Неман - КИ Клаксвик
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «КИ Клаксвик, ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «КИ Клаксвик»

«Неман» – «КИ Клаксвик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций КИ Клаксвик Неман
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