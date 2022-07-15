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Одоевский, Родригао, Малком – в старте «Зенита» на первый матч РПЛ; Черный, Гбане, Глушаков – в основе «Химок»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чeрный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.

  • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +6656

    Semenycch 1 час назад

    Сергей Богданович почти всегда не ставит новичков в основу в первых матчах. Сегодня тренер Зенита изменил этому правилу и поставил в основу Родриго. Это говорит о силе бразильца или о слабой игре Алипа?

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    Рейтинг: +32539

    zra78 1 час назад

    Химичте химики...

    1
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