Одоевский, Родригао, Малком – в старте «Зенита» на первый матч РПЛ; Черный, Гбане, Глушаков – в основе «Химок»

Сергей Богданович почти всегда не ставит новичков в основу в первых матчах. Сегодня тренер Зенита изменил этому правилу и поставил в основу Родриго. Это говорит о силе бразильца или о слабой игре Алипа?
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чeрный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.
- Матч начнется в 20:00 по Москве.