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Юран: «Спартак» не справился с «Зенитом», «Химки» справились»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» в первом туре РПЛ (1:1).

— Если брать игру в целом, мы заслуживали победы. Нужно с уважением относиться к сопернику — да, это чемпион, да, это «Зенит», но мы грамотно сыграли, разобрали соперника. Парни молодцы, — даже сравняв счет, хотели большего.

— Что сработало из того, что говорили перед матчем?

— Сработало все — и тактически, и физическое состояние. Отбирать мяч у «Зенита», где квалифицированные футболисты, особенно бразильцы, непросто. «Спартак» не мог справиться, мы справились. Возможно, небольшая недооценка со стороны соперника была, но этим нужно воспользоваться.

  • «Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».
  • Петербуржцы впервые за 6 лет не выиграли в 1-м туре РПЛ.
  • Юран ранее играл за «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»

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