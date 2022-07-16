Юран: «Спартак» не справился с «Зенитом», «Химки» справились»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от ничьей с «Зенитом» в первом туре РПЛ (1:1).

— Если брать игру в целом, мы заслуживали победы. Нужно с уважением относиться к сопернику — да, это чемпион, да, это «Зенит», но мы грамотно сыграли, разобрали соперника. Парни молодцы, — даже сравняв счет, хотели большего.

— Что сработало из того, что говорили перед матчем?

— Сработало все — и тактически, и физическое состояние. Отбирать мяч у «Зенита», где квалифицированные футболисты, особенно бразильцы, непросто. «Спартак» не мог справиться, мы справились. Возможно, небольшая недооценка со стороны соперника была, но этим нужно воспользоваться.