Сантос объяснил, что помешало «Зениту» победить «Химки»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил исход матча первого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Бразилец понимает, в чем проблема.

«Мы очень хорошо играли первые двадцать минут, контролировали мяч, доводили атаки до логического завершения, до ударов, забили красивый гол.

К сожалению, после этих двадцати минут мы перестали контролировать игру, она перестала получаться такой, как мы хотели. Второй тайм нам совсем не удался, мы провели его совсем нехорошо.

То, как мы провели его, помешало нам увезти три очка домой», – сказал Сантос.