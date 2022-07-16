Родригао прокомментировал свой дебют за «Зенит»

В пятницу новичок «Зенита» Родригао дебютировал за петербургскую команду.

Бразилец полностью провел матч 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

– Родригао, поздравляем вас с дебютным матчем за «Зенит»! Поделитесь вашими эмоциями.

– Спасибо! Дебют получился не самым радостным из-за итогового результата. Я перешел в «Зенит», чтобы выигрывать вместе, помогать ему добиваться побед, становиться чемпионом – такие обязательства есть у всех игроков команды.

К сожалению, в Химках нам это не удалось. Но одновременно с этим я счастлив, что вышел на поле в зенитовской футболке, что постепенно адаптируюсь и привыкаю к новому клубу.

Сейчас нужно направить все силы на работу и сконцентрироваться на нашей цели, чтобы вернуться на путь побед.

– В первом же матче вы попали в стартовый состав. Как бы оценили взаимопонимание с другими защитниками, с вратарем?

– Не обошлось без сложностей, и это естественно – мы ведь впервые взаимодействовали друг с другом в официальной игре. Не всегда правильно угадывались движения партнеров, был определенный рассинхрон.

Но, думаю, все это пойдет на пользу – нужно сделать выводы и разобрать ошибки, чтобы в будущем не допускать их и расти как в командном, так и в личном плане.

Я приложу максимум усилий, чтобы как можно лучше узнать манеру игры одноклубников – и начать приносить команде пользу и победы.