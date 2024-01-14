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    Черный останется в «Зените» до лета – аренда продлена

    «Зенит» объявил о продлении аренды защитника Артура Черного. Игрок принадлежит «Химкам».

    Теперь арендное соглашение действует до лета 2024 года. Черный дал интервью пресс-службе «Зенита».

    – Скоро начнутся сборы, впереди долгая подготовка к сезону. Как настроение?

    – Настрой боевой, как и всегда. Ещe есть время, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и привести себя в оптимальную форму.

    – В конце прошлого года вы приняли участие в товарищеском матче за основную команду «Зенита» против «Нефтчи».

    – Я впервые был в Азербайджане. Баку – очень красивый город. Я спрашивал у родителей, они сказали, что Баку сильно поменялся за последние годы. Что касается игры за основной состав, то для меня это что-то необыкновенное, ведь «Зенит» – лучший клуб в России. Это не только вызов, но и исполнение моей мечты.

    • Черный полетел с «Зенитом» на сбор в ОАЭ.
    • 23-летний игрок стоит 250 тысяч евро.
    • В 2023 году Черный провел за «Зенит-2» 15 матчей, сделал ассист.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (2)
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    Номэд
    1705238157
    Символичная фамилия для нынешнего вшивого педо-рио. На поле вышли А. Черный и чёрные!
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    Цугундeр
    1705240294
    Вялая подача в штрафную ,Бомба.. Только болбои сбегутся.
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