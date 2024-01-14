Черный останется в «Зените» до лета – аренда продлена

«Зенит» объявил о продлении аренды защитника Артура Черного. Игрок принадлежит «Химкам».
Теперь арендное соглашение действует до лета 2024 года. Черный дал интервью пресс-службе «Зенита».
– Скоро начнутся сборы, впереди долгая подготовка к сезону. Как настроение?
– Настрой боевой, как и всегда. Ещe есть время, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и привести себя в оптимальную форму.
– В конце прошлого года вы приняли участие в товарищеском матче за основную команду «Зенита» против «Нефтчи».
– Я впервые был в Азербайджане. Баку – очень красивый город. Я спрашивал у родителей, они сказали, что Баку сильно поменялся за последние годы. Что касается игры за основной состав, то для меня это что-то необыкновенное, ведь «Зенит» – лучший клуб в России. Это не только вызов, но и исполнение моей мечты.
- Черный полетел с «Зенитом» на сбор в ОАЭ.
- 23-летний игрок стоит 250 тысяч евро.
- В 2023 году Черный провел за «Зенит-2» 15 матчей, сделал ассист.