Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сочи
Шинник - Сочи: обзор матча 16 марта 2014
Шинник
16.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
55'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сочи
90'
+1
Замена
В. Есин
️️️️
Г. Смуров
87'
Замена
И. Мельник
️️️️
С. Помогаев
84'
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Белоусов
82'
Замена
Л. Родионов
️️️️
Е. Стешин
75'
Желтая карточка
И. Горбатенко
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Бирюков
24'
Желтая карточка
Б. Идову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-2-3-1
16
Яшин
33
Гапон
76
Стешин
14
Кподо
97
Ятченко
21
Зотов
7
Белоусов
92
Щадин
23
Горбатенко
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
4-1-1-4
31
Арсеньев
27
Лебедев
16
Вьештица
24
Мирошниченко
30
Идову
78
Помогаев
77
Андреев
17
Бирюков
10
Матяш
10
Сушкин
23
Смуров
76
Стешин
77
Родионов
77
Родионов
76
Стешин
7
Белоусов
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Белоусов
78
Помогаев
29
Мельник
29
Мельник
78
Помогаев
23
Смуров
27
Есин
27
Есин
23
Смуров
Остались в запасе
Шинник
Сочи
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Шинник - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Сочи
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+