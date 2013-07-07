Борис Журавлев
Тренер
|Имя
|Борис
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Журавлев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 июля 1946
|Имя
|Борис
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Журавлев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 июля 1946
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сочи
|22
|5
|12
|5
|Дата
|Матч
|07.07.2013
|Сочи
|0 : 1
|Арсенал
|13.07.2013
|Мордовия
|4 : 1
|Сочи
|18.07.2013
|Сочи
|0 : 0
|Спартак-Нальчик
|23.07.2013
|Сочи
|1 : 0
|Сибирь
|28.07.2013
|Енисей
|2 : 1
|Сочи
|02.08.2013
|Сочи
|0 : 0
|СКА-Хабаровск
|07.08.2013
|Оренбург
|2 : 1
|Сочи
|12.08.2013
|Сочи
|0 : 0
|Шинник
|18.08.2013
|Химик
|1 : 2
|Сочи
|23.08.2013
|Сочи
|2 : 0
|Уфа
|28.08.2013
|Ангушт
|2 : 0
|Сочи
|27.09.2013
|Сочи
|0 : 3
|Нефтехимик
|22.09.2013
|Балтика
|2 : 1
|Сочи
|30.09.2013
|Сочи
|1 : 1
|Луч
|18.10.2013
|Торпедо
|2 : 0
|Сочи
|23.10.2013
|Сочи
|0 : 3
|Мордовия
|03.11.2013
|Сибирь
|0 : 2
|Сочи
|17.11.2013
|СКА-Хабаровск
|1 : 1
|Сочи
|23.11.2013
|Сочи
|0 : 1
|Оренбург
|10.03.2014
|Сочи
|1 : 2
|Химик
|16.03.2014
|Шинник
|0 : 1
|Сочи