Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Борис Журавлев

    Тренер
    Имя Борис
    Отчество Иванович
    Фамилия Журавлев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 июля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сочи 22 5 12 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.07.2013 Сочи 0 : 1 Арсенал
    13.07.2013 Мордовия 4 : 1 Сочи
    18.07.2013 Сочи 0 : 0 Спартак-Нальчик
    23.07.2013 Сочи 1 : 0 Сибирь
    28.07.2013 Енисей 2 : 1 Сочи
    02.08.2013 Сочи 0 : 0 СКА-Хабаровск
    07.08.2013 Оренбург 2 : 1 Сочи
    12.08.2013 Сочи 0 : 0 Шинник
    18.08.2013 Химик 1 : 2 Сочи
    23.08.2013 Сочи 2 : 0 Уфа
    28.08.2013 Ангушт 2 : 0 Сочи
    27.09.2013 Сочи 0 : 3 Нефтехимик
    22.09.2013 Балтика 2 : 1 Сочи
    30.09.2013 Сочи 1 : 1 Луч
    18.10.2013 Торпедо 2 : 0 Сочи
    23.10.2013 Сочи 0 : 3 Мордовия
    03.11.2013 Сибирь 0 : 2 Сочи
    17.11.2013 СКА-Хабаровск 1 : 1 Сочи
    23.11.2013 Сочи 0 : 1 Оренбург
    10.03.2014 Сочи 1 : 2 Химик
    16.03.2014 Шинник 0 : 1 Сочи
    • Читайте нас: 
    11