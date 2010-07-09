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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Шинник
Сочи - Шинник: обзор матча 09 июля 2010
Сочи
09.07.2010, пятница, 18:30
Россия. Первый дивизион, 20 тур
2 : 5
Завершен
Шинник
60'
С. Рогачев
87'
С. Черногаев
29'
Р. Войдель
66'
В. Корытько
74'
А. Архипов
78'
Р. Монарев (П)
80'
Р. Монарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Шинник
Замена
В. Рыжков
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 2:5!
С. Черногаев
Пас отдал
А. Гонежуков
Желтая карточка
Г. Сахвадзе
ГОЛ! 1:5!
Р. Монарев
Пас отдал
В. Корытько
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Р. Монарев
Замена
А. Курнаев
️️️️
М. Андреев
ГОЛ! 1:3!
А. Архипов
Пас отдал
М. Белецкий
ГОЛ! 1:2!
В. Корытько
Пас отдал
Р. Григорян
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Говоров
ГОЛ! 1:1!
С. Рогачев
Замена
С. Рогачев
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
Г. Сахвадзе
️️️️
Д. Давыдов
Желтая карточка
Д. Давыдов
Желтая карточка
А. Гонежуков
ГОЛ! 0:1!
Р. Войдель
Пас отдал
В. Корытько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
13
Семен Мельников
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
23
Никита Колесников
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
11
Егор Окороков
ЦФ
27
Сергей Рогачев
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-2-2-1-2
3
Сурков
3
Черногаев
81
Зимулька
55
Лобов
2
Давыдов
31
Рогов
78
Кантонистов
77
Андреев
20
Гонежуков
13
Мельников
4-3-1-2
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
13
Белецкий
10
Корытько
28
Григорян
20
Войдель
6
Вильям
20
Говоров
31
Монарев
78
Кантонистов
27
Рогачев
27
Рогачев
78
Кантонистов
2
Давыдов
14
Сахвадзе
14
Сахвадзе
2
Давыдов
77
Андреев
21
Курнаев
21
Курнаев
77
Андреев
28
Григорян
28
Рыжков
28
Рыжков
28
Григорян
20
Говоров
26
Архипов
26
Архипов
20
Говоров
Остались в запасе
Сочи
Шинник
23
Никита Колесников
ЦП
11
Егор Окороков
ЦФ
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Никита Колесников
ЦП
11
Егор Окороков
ЦФ
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сочи - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
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Сочи
1 : 0
11.10.2026
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- : -
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Шинник
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Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
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1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
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4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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