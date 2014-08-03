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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Шинник
Сочи - Шинник: обзор матча 03 августа 2014
Сочи
03.08.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
11'
А. Петухов
7'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Шинник
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Петухов
80'
Желтая карточка
Ю. Солнцев
77'
75'
Замена
И. Подоляк
️️️️
В. Корытько
60'
Замена
С. Самодин
️️️️
Э. Низамутдинов
55'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Андреев
55'
46'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Войдель
46'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Горбатенко
Замена
А. Савин
️️️️
М. Рогов
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
С. Миронов
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Петухов
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Александр Петухов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Арсеньев
3
Гаджибеков
6
Вихров
5
Абдулфаттах
19
Солнцев
31
Рогов
27
Апатин
84
Воробьев
88
Миронов
77
Андреев
11
Петухов
4-4-1-1
31
Пчелинцев
97
Ятченко
33
Ламанж
21
Катынсус
33
Гапон
10
Рылов
10
Корытько
56
Гриднев
20
Войдель
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
77
Андреев
10
Матрахов
10
Матрахов
77
Андреев
88
Миронов
44
Козлов
44
Козлов
88
Миронов
11
Петухов
10
Матяш
10
Матяш
11
Петухов
31
Рогов
18
Савин
18
Савин
31
Рогов
10
Корытько
20
Подоляк
20
Подоляк
10
Корытько
20
Войдель
7
Маляров
7
Маляров
20
Войдель
23
Горбатенко
57
Деобальд
57
Деобальд
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
22
Самодин
22
Самодин
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Сочи
Шинник
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
11
Ризван Умаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Виктор Демидов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сочи - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
МСА Петровский
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