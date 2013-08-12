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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Шинник
Сочи - Шинник: обзор матча 12 августа 2013
Сочи
12.08.2013, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Шинник
78'
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
Замена
А. Маматюк
️️️️
Р. Гиголаев
78'
Желтая карточка
Д. Акимов
73'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
И. Мельник
64'
63'
Замена
Л. Родионов
️️️️
Э. Низамутдинов
54'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
П. Деобальд
47'
Замена
И. Голбан
️️️️
А. Зотов
Желтая карточка
И. Мельник
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Андрей Маматюк
ЦП
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-2-3
31
Арсеньев
29
Мельник
3
Сурков
3
Костин
11
Кирсанов
4
Васильев
13
Гиголаев
10
Федоров
98
Акимов
10
Матяш
98
Ильин
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
14
Кподо
21
Катынсус
13
Белецкий
20
Померко
10
Корытько
21
Зотов
57
Деобальд
0
Малоян
81
Низамутдинов
29
Мельник
10
Матрахов
10
Матрахов
29
Мельник
13
Гиголаев
10
Маматюк
10
Маматюк
13
Гиголаев
81
Низамутдинов
77
Родионов
77
Родионов
81
Низамутдинов
21
Зотов
22
Голбан
22
Голбан
21
Зотов
57
Деобальд
23
Горбатенко
23
Горбатенко
57
Деобальд
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
Остались в запасе
Сочи
Шинник
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Борис Журавлев
1
Александр Малышев
ВР
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сочи - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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