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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Шинник
Сочи - Шинник: обзор матча 23 марта 2025
Сочи
23.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
83'
П. Мелешин (П)
31'
Б. Загре
42'
В. Алейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Шинник
90'
+6
Замена
А. Укомский
️️️️
З. Федоров
89'
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
89'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Самойлов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Мелешин
83'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
80'
80'
Желтая карточка
Р. Куль
74'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Д. Сухомлинов
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Пасевич
73'
Замена
С. Терехов
️️️️
Р. Магаль
56'
Желтая карточка
Р. Магаль
54'
Замена
К. Заика
️️️️
Л. Стойсавлевич
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
В. Алейников
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Загре
Замена
В. Писарский
️️️️
М. Крамарич
30'
26'
Желтая карточка
З. Федоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
4-3-2-1
12
Заболотный
5
Аберден
55
Стойсавлевич
4
Литвинов
28
Магаль
14
Сааведра
13
Кайнов
5
Кравцов
97
Пасевич
14
Крамарич
11
Мелешин
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Косогоров
89
Загре
53
Котин
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
50
Голубев
78
Куль
8
Сухомлинов
9
Федоров
28
Магаль
32
Терехов
32
Терехов
28
Магаль
55
Стойсавлевич
27
Заика
27
Заика
55
Стойсавлевич
97
Пасевич
18
Бурмистров
18
Бурмистров
97
Пасевич
14
Крамарич
77
Писарский
77
Писарский
14
Крамарич
15
Самойлов
90
Шакуро
90
Шакуро
15
Самойлов
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
9
Федоров
11
Укомский
11
Укомский
9
Федоров
Остались в запасе
Сочи
Шинник
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сочи - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
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