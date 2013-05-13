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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сочи
Шинник - Сочи: обзор матча 13 мая 2013
Шинник
13.05.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
90'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сочи
90'
Вторая желтая
М. Федоров
ГОЛ! 1:0!
К. Дудченко
90'
89'
Замена
Д. Вакулич
️️️️
А. Семенов
89'
Замена
М. Усанов
️️️️
С. Егоров
Желтая карточка
В. Катынсус
87'
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
85'
81'
Замена
Карлитос
️️️️
М. Андреев
79'
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
М. Кирсанов
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Низамутдинов
71'
69'
Желтая карточка
М. Ершов
Замена
А. Нежелев
️️️️
М. Бурченко
64'
61'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
В. Корытько
57'
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Малоян
46'
42'
Желтая карточка
М. Федоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
4-3-1-2
22
Цыган
76
Стешин
21
Катынсус
33
Ламанж
33
Сухов
7
Белоусов
8
Бурченко
10
Корытько
57
Деобальд
0
Малоян
81
Низамутдинов
3-2-3-1
1
Самохвалов
15
Ершов
24
Тарасюк
3
Костин
13
Семенов
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Федоров
13
Гиголаев
77
Андреев
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
8
Бурченко
7
Нежелев
7
Нежелев
8
Бурченко
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
0
Малоян
30
Дудченко
30
Дудченко
0
Малоян
77
Андреев
10
Карлитос
10
Карлитос
77
Андреев
11
Кирсанов
28
Мамаев
28
Мамаев
11
Кирсанов
58
Егоров
23
Усанов
23
Усанов
58
Егоров
13
Семенов
9
Вакулич
9
Вакулич
13
Семенов
Остались в запасе
Шинник
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
Остались в запасе
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Статистика матча Шинник - Сочи
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
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