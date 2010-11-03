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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Петротрест
Шинник - Сочи: обзор матча 03 ноября 2010
Шинник
03.11.2010, среда, 16:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сочи
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Евстафьев
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Архипов
Замена
С. Мельников
️️️️
А. Гонежуков
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
С. Пилипчук
Замена
А. Першин
️️️️
В. Бондаренко
Желтая карточка
В. Бондаренко
Замена
М. Макагонов
️️️️
К. Лобов
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Корытько
Желтая карточка
К. Лобов
Желтая карточка
А. Архипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
0
Евгений Черемисин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
34
Алекс
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
5
Денис Матьола
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Михаил Козлов
ОП
27
Артем Першин
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
13
Семен Мельников
ЦФ
4-5-1
1
Городов
2
Ндри
2
Поворов
21
Катынсус
33
Сухов
20
Войдель
5
Пилипчук
18
Архипов
28
Григорян
10
Корытько
10
Булыга
3-2-3-2
0
Черемисин
2
Полуяхтов
3
Мальков
81
Зимулька
2
Давыдов
55
Лобов
81
Бондаренко
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
15
Евстафьев
5
Пилипчук
88
Лацузбая
88
Лацузбая
5
Пилипчук
18
Архипов
33
Еркин
33
Еркин
18
Архипов
10
Корытько
20
Говоров
20
Говоров
10
Корытько
81
Бондаренко
27
Першин
27
Першин
81
Бондаренко
20
Гонежуков
13
Мельников
13
Мельников
20
Гонежуков
55
Лобов
2
Макагонов
2
Макагонов
55
Лобов
15
Евстафьев
10
Козлов
10
Козлов
15
Евстафьев
Остались в запасе
Шинник
Сочи
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
5
Денис Матьола
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Остались в запасе
5
Денис Матьола
ЦЗ
30
Дмитрий Епифанов
ВР
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Шинник - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Попов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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