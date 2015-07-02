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    Сергей Францев

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Францев
    Команда Калев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 марта 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Калев 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.07.2015 Калев 1 : 1 Хайдук
    09.07.2015 Хайдук 6 : 2 Калев
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