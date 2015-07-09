Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Чемпионат России 1998 Чемпионат России 1997