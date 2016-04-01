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    Эстония. Премиум Лига. Команды

    Калев Таллин
    (Таллин)
    Курессааре
    (Курессааре)
    Левадия
    (Таллин)
    Нарва Транс
    (Нарва)
    Нымме Калью
    (Таллин)
    Нымме Юнайтед
    (Таллин)
    Пайде
    (Пайде)
    Пярну Вапрус
    (Пярну)
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