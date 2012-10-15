Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Шинник
Сочи - Шинник: обзор матча 15 октября 2012
Сочи
15.10.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
59'
А. Мязин (П)
69'
М. Андреев
90+2'
А. Мязин
11'
К. Скрыльников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Шинник
Замена
Д. Иванов
️️️️
Е. Матрахов
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Мязин
90'
+2
Замена
М. Усанов
️️️️
Н. Сурков
90'
87'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
К. Скрыльников
85'
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Сухов
78'
Замена
Я. Зайка
️️️️
А. Валикаев
ГОЛ! 2:1!
М. Андреев
Пас отдал
А. Мязин
69'
68'
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Дудченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мязин
59'
Желтая карточка
Е. Матрахов
49'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Кирсанов
46'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Семенов
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Скрыльников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-3-1-1
31
Арсеньев
3
Костин
3
Сурков
5
Кудинов
11
Кирсанов
10
Матрахов
27
Лебедев
77
Андреев
87
Мязин
3-2-3-2
22
Цыган
33
Ламанж
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Сухов
2
Ндри
36
Скрыльников
5
Валикаев
56
Гриднев
81
Низамутдинов
30
Дудченко
13
Семенов
10
Карлитос
10
Карлитос
13
Семенов
3
Сурков
23
Усанов
23
Усанов
3
Сурков
10
Матрахов
13
Иванов
13
Иванов
10
Матрахов
11
Кирсанов
10
Сушкин
10
Сушкин
11
Кирсанов
5
Валикаев
91
Зайка
91
Зайка
5
Валикаев
33
Сухов
13
Белецкий
13
Белецкий
33
Сухов
36
Скрыльников
97
Ятченко
97
Ятченко
36
Скрыльников
30
Дудченко
13
Алхазов
13
Алхазов
30
Дудченко
Остались в запасе
Сочи
Шинник
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
29
Алексей Абрамов
ЦП
7
Марат Дойати
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексей Абрамов
ЦП
7
Марат Дойати
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Сочи - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Шинник
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Велес» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Шинника» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+