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    Леонид Ткаченко

    Тренер
    Имя Леонид
    Отчество Иванович
    Фамилия Ткаченко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 октября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 15 5 8 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.07.2014 Псков-747 0 : 3 Волга
    25.07.2014 Строгино 1 : 1 Волга
    02.08.2014 Волга 2 : 2 Химки
    16.08.2014 Волга 0 : 1 Знамя Труда
    22.08.2014 Торпедо Вл 1 : 2 Волга
    28.08.2014 Волга 2 : 4 Зенит-2
    04.09.2014 Сатурн 3 : 0 Волга
    11.09.2014 Волга 4 : 2 Домодедово
    17.09.2014 Спартак К 0 : 1 Волга
    23.09.2014 Волга 1 : 2 Текстильщик
    29.09.2014 Москва 3 : 1 Волга
    05.10.2014 Коломна 3 : 1 Волга
    11.10.2014 Волга 1 : 3 Олимп-Долгопрудный
    29.10.2014 Химки 1 : 0 Волга
    10.11.2014 Знамя Труда 1 : 3 Волга
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