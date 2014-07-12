Леонид Ткаченко
Тренер
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Ткаченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 октября 1953
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Ткаченко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 октября 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Волга
|15
|5
|8
|2
|Дата
|Матч
|12.07.2014
|Псков-747
|0 : 3
|Волга
|25.07.2014
|Строгино
|1 : 1
|Волга
|02.08.2014
|Волга
|2 : 2
|Химки
|16.08.2014
|Волга
|0 : 1
|Знамя Труда
|22.08.2014
|Торпедо Вл
|1 : 2
|Волга
|28.08.2014
|Волга
|2 : 4
|Зенит-2
|04.09.2014
|Сатурн
|3 : 0
|Волга
|11.09.2014
|Волга
|4 : 2
|Домодедово
|17.09.2014
|Спартак К
|0 : 1
|Волга
|23.09.2014
|Волга
|1 : 2
|Текстильщик
|29.09.2014
|Москва
|3 : 1
|Волга
|05.10.2014
|Коломна
|3 : 1
|Волга
|11.10.2014
|Волга
|1 : 3
|Олимп-Долгопрудный
|29.10.2014
|Химки
|1 : 0
|Волга
|10.11.2014
|Знамя Труда
|1 : 3
|Волга