Умер тренер «Балтики» Ткаченко: «Огромная утрата»

«Балтика» сообщила о смерти члена тренерского штаба команды.

«Огромная утрата. Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко…

Его футбольная карьера началась именно в Калининграде, куда переехал в 1967 году вместе со своей семьей. Спустя почти 30 лет Ткаченко вернулся в самый западный регион страны, чтобы вывести «Балтику» в Высшую лигу российского футбола.

Сезон 1996 года команда под его руководством завершила на 7-м месте, что по сей день является лучшим достижением в истории клуба.

Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элиту российского футбола.

Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память!» – говорится в публикации клуба.