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    Умер тренер «Балтики» Ткаченко: «Огромная утрата»

    «Балтика» сообщила о смерти члена тренерского штаба команды.

    «Огромная утрата. Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко…

    Его футбольная карьера началась именно в Калининграде, куда переехал в 1967 году вместе со своей семьей. Спустя почти 30 лет Ткаченко вернулся в самый западный регион страны, чтобы вывести «Балтику» в Высшую лигу российского футбола.

    Сезон 1996 года команда под его руководством завершила на 7-м месте, что по сей день является лучшим достижением в истории клуба.

    Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элиту российского футбола.

    Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память!» – говорится в публикации клуба.

    • Ткаченко умер в возрасте 70 лет.
    • Он тренировал с 1984 года.
    • «Балтика» идет в зоне вылета РПЛ после 18 туров.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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    04.01.2024 14:33
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