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    Игнашевич отреагировал на смерть своего помощника

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал смерть члена своего штаба Леонида Ткаченко.

    «Очень сложно подобрать слова, потому что уход Леонида Ткаченко для меня большая потеря. Я не знаком с семьей Леонида Ивановича, но хочу передать им слова поддержки в этот тяжелый день.

    Леонид Иванович – символ Калининграда. Человек, благодаря которому «Балтика» вписала яркое имя в историю российского футбола.

    Познакомившись с ним, я узнал, что за этими достижениями стоит выдающаяся личность и преданный делу волевой человек.

    Сегодня мы скорбим вместе с семьей Леонида Ивановича. Пусть земля ему будет пухом», – сказал Игнашевич.

    • Ткаченко умер в возрасте 70 лет.
    • Он тренировал с 1984 года.
    • «Балтика» идет в зоне вылета РПЛ после 18 туров.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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    04.01.2024 15:46
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