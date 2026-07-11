Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Арсенал Дзержинск» и «Витебск» пройдет 12 июля 2026 года в Дзержинске. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в четырех последних матчах и стабильно забивают, занимая восьмое место с 21 очком. Гости расположились на десятой строчке с 17 очками, также забивают в пяти последних матчах, но их оборона менее надежна. Сможет ли «Витебск» прервать свою нестабильную серию и отобрать очки у соперника, или «Арсенал» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы на домашнем стадионе?

Кто победит в матче

«Арсенал Дзержинск» демонстрирует впечатляющую атакующую игру: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда не проигрывает в четырех последних матчах, забивает в каждом из них и имеет лучшего бомбардира лиги – Марк Мокин оформил шесть голов в 13 матчах. В прошлом туре дзержинцы уверенно обыграли «Неман» (1:0) на выезде, а до этого сыграли вничью с «Гомелем» (1:1) и одержали волевую победу над БАТЭ (3:2). Домашняя поддержка и стабильность в атаке делают их фаворитами в этом противостоянии.

«Витебск» подходит к игре с менее сбалансированной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в пяти последних матчах, но при этом пропускает почти столько же, что говорит о проблемах в обороне. В прошлом туре витебляне минимально обыграли «Днепр Могилев» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Динамо Минск» (1:1) и уступили «Динамо Брест» (1:2). В очных встречах с «Арсеналом» «Витебск» имеет преимущество – за последние пять матчей (включая товарищеские) они не проигрывают, одержав две победы и трижды сыграв вничью. Однако это не отражает текущую форму, так как последние матчи были несколько лет назад.

Итоговый вывод: «Арсенал Дзержинск» имеет преимущество в текущей форме и атакующей эффективности, тогда как «Витебск» нестабилен в обороне. Учитывая домашнее поле и более высокую результативность хозяев, победа «Арсенала» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Арсенала Дзержинск».

Форма и история личных встреч

«Арсенал Дзержинск» не проигрывает в четырех последних матчах и стабильно забивает, тогда как «Витебск» забивает в пяти встречах, но пропускает почти столько же. В очных встречах «Витебск» имеет небольшое преимущество – две победы и три ничьи в последних пяти матчах, однако эти матчи состоялись в основном несколько лет назад и не отражают текущий баланс сил. С учетом лучшей формы хозяев их победа выглядит более вероятной.

Прогноз на победителя

«Арсенал Дзержинск» демонстрирует отличную форму, забивая в каждом матче и редко пропуская, тогда как «Витебск» уступает в надежности обороны. Учитывая домашнее преимущество и стабильность хозяев, победа «Арсенала» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Дзержинск» с коэффициентом 2.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Арсенал Дзержинск» и «Витебск» состоится 12 июля 2026 года в Дзержинске и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».