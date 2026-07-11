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«Арсенал Дзержинск» – «Витебск»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026

11 июля 2026 9:12
Арсенал - Витебск
12 июл. 2026, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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2.70
Победа «Арсенала»
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Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Арсенал Дзержинск» и «Витебск» пройдет 12 июля 2026 года в Дзержинске. Хозяева подходят к игре в отличной форме – они не проигрывают в четырех последних матчах и стабильно забивают, занимая восьмое место с 21 очком. Гости расположились на десятой строчке с 17 очками, также забивают в пяти последних матчах, но их оборона менее надежна. Сможет ли «Витебск» прервать свою нестабильную серию и отобрать очки у соперника, или «Арсенал» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы на домашнем стадионе?

Кто победит в матче

«Арсенал Дзержинск» демонстрирует впечатляющую атакующую игру: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда не проигрывает в четырех последних матчах, забивает в каждом из них и имеет лучшего бомбардира лиги – Марк Мокин оформил шесть голов в 13 матчах. В прошлом туре дзержинцы уверенно обыграли «Неман» (1:0) на выезде, а до этого сыграли вничью с «Гомелем» (1:1) и одержали волевую победу над БАТЭ (3:2). Домашняя поддержка и стабильность в атаке делают их фаворитами в этом противостоянии.

«Витебск» подходит к игре с менее сбалансированной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в пяти последних матчах, но при этом пропускает почти столько же, что говорит о проблемах в обороне. В прошлом туре витебляне минимально обыграли «Днепр Могилев» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Динамо Минск» (1:1) и уступили «Динамо Брест» (1:2). В очных встречах с «Арсеналом» «Витебск» имеет преимущество – за последние пять матчей (включая товарищеские) они не проигрывают, одержав две победы и трижды сыграв вничью. Однако это не отражает текущую форму, так как последние матчи были несколько лет назад.

Итоговый вывод: «Арсенал Дзержинск» имеет преимущество в текущей форме и атакующей эффективности, тогда как «Витебск» нестабилен в обороне. Учитывая домашнее поле и более высокую результативность хозяев, победа «Арсенала» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Арсенала Дзержинск».

Форма и история личных встреч

«Арсенал Дзержинск» не проигрывает в четырех последних матчах и стабильно забивает, тогда как «Витебск» забивает в пяти встречах, но пропускает почти столько же. В очных встречах «Витебск» имеет небольшое преимущество – две победы и три ничьи в последних пяти матчах, однако эти матчи состоялись в основном несколько лет назад и не отражают текущий баланс сил. С учетом лучшей формы хозяев их победа выглядит более вероятной.

Личные встречи
0% (0)
57% (4)
43% (3)
2
Забитых мячей
9
0.29
В среднем за матч
1.29
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 3
12.07.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Витебск
1 : 0
04.10.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Арсенал
1 : 1
18.05.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Витебск
0 : 0
16.08.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Витебск
3 : 0
20.08.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
0 : 0
11.04.2022
Витебск
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Прогноз на победителя

«Арсенал Дзержинск» демонстрирует отличную форму, забивая в каждом матче и редко пропуская, тогда как «Витебск» уступает в надежности обороны. Учитывая домашнее преимущество и стабильность хозяев, победа «Арсенала» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Дзержинск» с коэффициентом 2.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Арсенал Дзержинск» и «Витебск» состоится 12 июля 2026 года в Дзержинске и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Арсенал Дзержинск» – «Витебск»: смотреть онлайн

2.70
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Витебск Арсенал
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